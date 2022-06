Los constantes apagones en Tumaco, en el litoral de Nariño, tienen a sus comunidades tan molestas que amenazan con adelantar protestas en los próximos días.

Esa molestia obligó al gobernador del departamento, Jhon Rojas Cabrera, a presentar un derecho de petición ante Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), amparado en varios artículos de la Constitución Nacional, los cuales consagran que el servicio público de energía eléctrica debe prestarse en condiciones de seguridad y eficiencia.



Inclusive, le recordó a la electrificadora regional que su misión es la distribución, comercialización y generación de energía eléctrica, con criterios de sostenibilidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.



Según el mandatario seccional desde abril pasado se vienen presentando las quejas y reclamos constantes de los habitantes del puerto nariñense, en vista de las frecuentes interrupciones del flujo de energía.



“Diariamente se realizan hasta 5 cortes del fluido eléctrico por intervalos de tiempos de dos a tres minutos”, aseguró.



Agregó que cada cinco o siete días la interrupción del servicio oscila entre las 12 a 18 horas continuas en horarios de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. y/o de 4:00 a. m. a 10:00 p. m.



“Que dicha situación repercute directamente en los habitantes del municipio de Tumaco, afectando el normal desarrollo de sus actividades económicas, en la prestación del servicio de salud y la afectación a la seguridad”, manifestó Rojas.



Puso de presente que las principales actividades productivas de la localidad son el comercio y el turismo, las cuales se han visto muy afectadas no solamente por el incremento en los costos de operación, por cuanto se deben utilizar fuentes alternas que permitan garantizar el fluido eléctrico, sino también por el cambio de horario de atención al público a que se ven obligados de lunes a viernes de cada semana.



Pero además, el mandatario dijo que la interrupción súbita y sin previo aviso de la energía está ocasionando graves daños en equipos y aparatos electrodomésticos, al igual que repercute de manera negativa en la cadena de enfriamiento de productos para el consumo diario como el pescado, los mariscos y el pollo.



“Al no contar con un servicio constante y eficiente de energía eléctrica, se ha afectado el funcionamiento del alumbrado público, trayendo como consecuencia el incremento de la inseguridad en barrios y veredas”, declaró.



Ante estas deficiencias el gobernador le solicitó a la electrificadora regional presentar un informe sobre el estado de la infraestructura de las redes eléctricas, al igual que dar cuenta acerca de las actividades de mantenimiento de equipos y las acciones realizadas ante las solicitudes de la comunidad para evitar las interrupciones en el servicio.



Finalmente, Rojas dio un plazo máximo de una semana para que presente un plan de acción que permita dar solución definitiva a la problemática en el municipio.



'Hay conexiones muy obsoletas'

Para el director de Acopi en Nariño, Andrés Rojas, la mayor dificultad radica en las conexiones muy obsoletas que no han sido reemplazadas. "Cedenar no ha invertido el suficiente recurso para poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio tan importante”, sostuvo Andrés Rojas.



Insistió en que las pérdidas económicas en el municipio son considerables y los empresarios enfrentan serios problemas como el de asumir los altos costos de la energía, “esto hace casi que imposible que una empresa del orden nacional piense en instalarse en esta zona de Nariño”.



“Nosotros hemos sido muy insistentes diciendo que mientras no contemos con las condiciones básicas de productividad y de una infraestructura adecuada, resulta muy difícil impulsar el anhelado desarrollo regional”, comentó el directivo.



En Cedenar explicaron, en un comunicado: "Cuando se registran los cortes en el servicio se atribuyen a fallas en la línea de interconexión, de 115 kilovatios".



Al tiempo, en la empresa advirtieron que el personal técnico se encuentra en la zona para coordinar los trabajos necesarios para la reparación de línea y así normalizar el servicio de energía.



Pero usuarios manifestaron que esa normalización tarda mucho tiempo.



Bolívar Pantoja, uno de esos usuarios, indicó: “Me siento robado, no es justo pagar tanto al mes por un servicio malo”.



Julián Villarreal, otro cliente, también mostró su inconformismo cuando subrayó: “Nos van a quemar nuestros electrodomésticos y nadie nos regresa después el dinero”.



PASTO