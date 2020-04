Comunidad en Tolima impidió un sepelio por temor a coronavirus

Por temor al contagio de covid-19, un grueso grupo de habitantes del municipio de Coello, en Tolima, impidió el sepelio de una mujer cuyo cuerpo tuvo que ser regresado por sus familiares posiblemente a Bogotá o a otra población de Cundinamarca, de donde había salido.



Aunque no se conocieron las causas del fallecimiento, la historia de esta situación ocurrida en la noche del domingo pasado tuvo como origen el temor a un posible contagio del virus en los moradores de Coello, una pequeña población cercana al municipio de Espinal y a una hora de Ibagué.

Algunos habitantes señalaron que un féretro era llevado en un bus en el que, además, viajaban los familiares y amigos de la fallecida, cuyo nombre no fue precisado por las autoridades.



"Aquí todos vivimos encerrados para evitar el contagio y no es posible que nos traigan un difunto a sabiendas de la crisis de salud que vive Colombia", reclamó una ciudadana, quien agregó: "aquí todos nos cuidamos de manera responsable para que el virus no ingrese al municipio".



María Luna, habitante de Coello, denunció el caso y manifestó que la señora sería sepultada en la vereda Vindi.(Le recomendamos nuestra galería: La soledad del Centro Histórico de Cartagena durante la cuarentena)

"Como no se sabía de qué había muerto, muchas personas actuamos de inmediato saliendo a la carretera al analizar que el entierro aquí no era justo ni prudente pues tenemos miedo a un posible contagio de coronavirus", dijo y agregó que "tal vez fue traída desde Bogotá".



Temerosos por el contagio, grupos de personas se ubicaron en el sitio El Puente e impidieron el ingreso de los vehículos a este municipio.



"Aquí no entran", repetían cientos de ciudadanos que usaban tapabocas.(Le recomendamos leer: La primera paciente con coronavirus en Meta narra cómo superó el virus)

¿Qué dijeron las autoridades?

La secretaria de gobierno de Coello, Clara Guayara, señaló que esta situación se presentó el domingo en medio de los decretos que prohíben la libre circulación de vehículos de servicio público y particular por las carreteras del Tolima.



La funcionaria dijo que un bus con más de 20 personas, así como dos carros particulares, provenientes al parecer de Bogotá o de una población de Cundinamarca, llegaron a Coello a un funeral pero la comunidad impidió el ingreso a la zona urbana.



“Al conocer la situación, procedimos mediante el diálogo a hacerles entender a los familiares que debían regresar voluntariamente a Bogotá pues se dice que procedían de esa ciudad”, dijo la funcionaria y considera que se violaron decretos de restricción de movilidad emanados de la Presidencia y la Gobernación del Tolima.(Lea también: 'La vida sigue y ahí está': el mensaje de un filósofo en cuarentena)

"La Alcaldía de Coello no emitió ningún tipo de permiso para este sepelio, los familiares de la persona fallecida jamás han tenido contacto con nosotros, como algunos han venido comentando", aseguró la secretaria de Gobierno y confirmó que, tras el dialogo, el féretro fue devuelto y no fue ingresado a Coello.



Lo que muchos se preguntan es cómo hicieron los dolientes para viajar de Bogotá o cualquier otro municipio de Cundinamarca en momentos en que opera la restricción vehicular pero se conoció que las autoridades iniciaron una investigación para establecer los pormenores de este caso.



El secretario del Interior del Tolima, Alexánder Tovar, dijo que la comunidad impidió el sepelio "pero se investiga de dónde procedían los familiares y cómo hicieron para el desplazamiento con sus vehículos por tierra hasta Coello".



Grupos de ciudadanos señalaron que, por prevención, permanecen vigilantes en la entrada del municipio "no sea que personas extrañas o extranjeros se nos quieran colar".

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ