En Santa Marta comenzaron a presentarse las primeras protestas ciudadanas por el incremento progresivo que presenta mensualmente el servicio de energía eléctrica.



La primera manifestación se realizó en el 11 de Noviembre, un barrio en el que sus residentes son en su mayoría de estratos bajos y aseguran no tienen manera de pagar una factura de luz tan alta como las que les está llegando en los últimos meses.



“Estamos usando los mismos electrodomésticos y consumiendo la cantidad de kilovatios de siempre; sin embargo, el cobro del servicio llega cada vez más alta, afectando duramente nuestro bolsillo”, manifestó Enith Pérez, habitante del sector.



Los moradores se pusieron de acuerdo y bloquearon la carretera Troncal del Caribe para exigir que se regulen los valores por la prestación de la energía eléctrica.



“Pagamos la luz o comemos, pero las dos cosas no lo podemos hacer”, dijo Miriam Araujo, quien dice qué pasó de pagar 70 mil pesos a $150 mil por la luz.



Los manifestantes quienes taparon la vía con palos, piedras y objetos de madera, aseguran que cuando ven una cuadrilla de la empresa Air-e realizando trabajos que dicen son de mejora de redes, les genera preocupación porque temen que conlleve a un nuevo incremento por el servicio que reciben.



“Que vengan y hagan una revisión, porque yo lo que tengo es un abanico y unos focos; aún así el recibo me subió 30 mil pesos. No tengo con qué pagar”, expuso otra protestante.

Incremento de la energía impacta duramente a la hotelería

La agremiación de hoteleros del Magdalena, Cotelco volvió a pronunciarse por las altas tarifas de la energía. Esta vez advirtieron que si no se regula este cobro, se verán obligados a incrementar los valores de las reservas de apartamentos y habitaciones de los hoteles agremiados.



Detalla Cotelco que el alza de la energía y la inflación ha generado que se aumenten en, por lo menos, un 40 %, los costos y gastos de la operación hotelera y turística de ciudades como Santa Marta.



A pesar de que las ganancias han bajado de forma significativa a raíz de estas obligaciones de funcionamiento, hasta ahora se han mantenido los precios de inicio del año.



No obstante, de continuar este panorama, un turista que gastaba dos o tres millones de pesos en una reserva de hotel, podría ahora pagar hasta cuatro millones de pesos.

Air-e explica causas del incremento de la luz

El gerente de Air-e, Jhon Jairo Toro, explicó que a la empresa también le está afectando este incremento por el servicio, debido a que los altos precios vienen directamente de los generadores que son los que les venden la energía.



“Estamos buscando un acuerdo para que no nos suban más el precio de la energía, y de esa manera nosotros no tener que subírsela a los usuarios”, indicó Toro.



Dijo que debido al incremento de la facturación se ha disminuido el recaudo, pues mucha gente no está pagando a tiempo.



Igualmente argumentó que el precio de la energía crece al ritmo del IPP o la inflación, es decir, que así como hoy está creciendo el costo de productos como la harina, el azúcar, algunas frutas, el arroz, las hortalizas, quesos, entre otros, la energía lo hace en esa misma proporción.



“Históricamente el IPP en Colombia era alrededor de 3% – 4 % y en ese rango se mantenían los precios de la energía, a raíz de la pandemia, la guerra en Ucrania, los últimos doce meses el crecimiento del IPP ha subido por encima del 38%, automáticamente ese precio aumenta los precios de generación que nosotros como operador le pagamos a los agentes y ese aumento se les traslada a los usuarios”, expresó el gerente de la entidad.



Informó que Air-e avanza en un un convenio entre operadores y generadores, para estabilizar o congelar el precio de la energía.

