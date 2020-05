Comunidad  intentó saquear colegio con ayudas humanitarias

Fuertes protestas se presentaron la noche del jueves en el municipio de Algarrobo, en el Magdalena. Un grupo de habitantes se tomó un colegio, donde se encuentran almacenados los mercados que están siendo entregados por el departamento para intentar llevárselos a la fuerza. Una parte de ellos fueron robados.



Los manifestantes aprovecharon la suspensión del servicio de energía en el municipio para adelantar los actos vandálicos. Algunos alcanzaron a llevarse las ayudas, pero la Policía reaccionó y controló la situación.

El comandante de la Policía departamental, Coronel Samir Pava, dijo que “nuestra intervención no solo permitió evitar que se llevaran todos los mercados, sino también garantizamos la seguridad del municipio frenando cualquier represalia en contra de la administración municipal”.



La alcaldesa Liceth Prieto indicó que ya se tienen identificados a varios de los responsables de este intento de saqueo. De hecho, precisó que estos desórdenes fueron orquestados desde un sector político opositor, que busca confundir a la población para que arremeta contra los bienes del municipio.



“Estas alteraciones de orden público que se vienen dando han sido organizados por un grupo de dos o tres personas que quiere vender una imagen negativa de la población, cuando realmente los algarroberos no somos así. Estos individuos los mueven interesen personales y no han tenido escrúpulos para sacar provecho de la emergencia. Estos hechos no son aislados”, indicó la gobernante.



Las protestas que terminaron en intento de saqueo se habrían dado porque la comunidad fue informada que los mercados almacenados en una institución educativa estaban siendo sacados del municipio hacia otras localidades.



Al respecto Luis Guillermo Rubio, coordinador de la entrega de mercados en el Magdalena, aclaró que una vez se cumpla con la base de datos de habitantes beneficiados, se procederá a llevar las ayudas humanitarias que queden a otros pueblo del departamento.



“Los mercados están almacenados temporalmente en Algarrobo; la idea es culminar aquí la entrega de acuerdo al listado que tenemos y si quedan, debemos distribuirlos en las poblaciones vecinas”, añadió.



Liceth Prieto Montejo hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía del Magdalena para que tomen cartas en el asunto en aras de que se respete la vida y la institucionalidad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv