Los miembros del Comité No al Peaje La Caimanera en Coveñas (Sucre), incumplieron los acuerdos para una reubicación que se hicieron con el ministro del transporte el pasado 27 de enero.



(También: Las pistas de crimen de niña y tío en Ibagué: esta es la hipótesis del asesinato)

Luego de una lucha de varios años por la instalación y cobro del peaje a turistas y nativos de la región del Golfo de Morrosquillo en el sector de La Caimanera, el ministro Guillermo Reyes determinó su desmonte y se acordó con las comunidades reubicarlo en un sitio por definir.



Posteriormente el sitio escogido fue la perimetral vía al aeropuerto de Tolú. Esta variante les permite a los viajeros llegar directamente a Coveñas desde Sincelejo y la zona de San Onofre (Sucre) sin ingresar a Tolú, lo que ahorra un tiempo importante en el recorrido.



(Lea: Pareja gay denuncia discriminación en restaurante en Barranquilla)

La historia del peaje

Se anunció que sería provisional y sin embargo se quedó durante 7 años FACEBOOK

TWITTER

Desde la instalación de peaje en el sector de La Caimanera en el año 2016, las comunidades siempre se opusieron por considerar que afectaba la presencia del turismo en la región, al igual que el comercio entre dos municipios hermanos, como Coveñas y Tolú.



“Se anunció que sería provisional y sin embargo se quedó durante 7 años, tiempo en el cual muchos empresarios hoteleros se quebraron, porque el turismo del interior del país se quedaba en Coveñas y parte de la Costa llegaba hasta Tolú”, dijeron comerciantes de esta zona de Sucre.



Fue entonces cuando se inició una lucha de poderes entre los administradores del peaje, los empresarios hoteleros, los indígenas habitantes de la región y el comercio en general de Tolú y Coveñas, para que el peaje fuera retirado del sector La Caimanera.



(Además: Carnaval de Barranquilla 'prende la fiesta' con el desfile de la Guacherna)



El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, parlamentarios y otras personas quienes intervinieron en la situación lograron que se cobrara una tarifa diferencial a las comunidades nativas y viajeros que llegó a 700 y 1.000 pesos.



Posteriormente lograron que no se cobrara el peaje a los vehículos y camperos quedando el cobro solamente para los camiones y carros en general de varios ejes.

Se retira el peaje

Facebook Twitter Linkedin

Peaje La Caimanera Foto: ANI

La no instalación del peaje generaría el inicio de un proceso legal contra la Nación FACEBOOK

TWITTER

Finalmente el pasado 27 de enero, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes determinó que se retirara el peaje y se trasladara a un nuevo lugar acordado por las comunidades, donde solamente se cobrará a los camiones de carga.



Fue así como desde el 8 de febrero se inició la socialización por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- con el Comité de No al Peaje, para instalar el nuevo en la perimetral que lleva al aeropuerto de Tolú



Sin embargo, los acuerdos no se han podido cumplir por oposición de las comunidades, incluidos miembros del Comité NO al Peaje, quienes en dos reuniones aseguraron que tampoco está de acuerdo con la nueva ubicación, argumentando un impacto sobre las actividades económicas del municipio de Tolú.



Se estableció que un proceso de socialización fallido pondría nuevamente en riesgo el proyecto Antioquia - Bolívar.



(Puede interesarle: Atacan con explosivos a una patrulla de la Policía en vías del Cesar)



“La no instalación del peaje generaría el inicio de un proceso legal contra la Nación, debido a que esta decisión tomada por el Ministro de Transporte determina que la Agencia Nacional de Infraestructura asuma todo el riesgo”, señalaron conocedores del tema.



Dijeron que en estos momentos los habitantes del municipio de Tolú gozan de una vía en perfectas condiciones que fue rehabilitada por el Concesionario Ruta Al Mar y entregada a la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que se traduce en más visitantes en las playas y sitios turísticos de una manera cómoda y segura.

Se retiran de la socialización

Se informó que para la tercera reunión programada para la socialización del nuevo peaje, el comité no asistió al encuentro y cancelaron la próxima cita, con lo que se incumple con los compromisos acordados.



“Es requisito indispensable para que el Ministerio de Transporte que se pueda emitir la resolución que formalice la nueva ubicación temporal del peaje La Caimanera. Si no hay socialización, no habría resolución y no se puede instalar el peaje provisional”, indicaron.



Mientras tanto la infraestructura física se encuentra aún en el sitio donde venía funcionando el peaje, pero no se está recaudando por la decisión del Ministerio de Transporte el pasado 27 de enero.



Se confecciona ahora un nuevo conflicto que seguramente tendrá una vez más la intervención del ministro Guillermo Reyes para poder definirlo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo