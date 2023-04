A tres de meses de la emergencia que se registró en Rosas, Cauca, las familias damnificadas manifiestan haber sido abandonadas a su suerte.



“Con tristeza mira uno, el enfoque principal es abrir la vía Panamericana y es entendible, pero se están olvidando de Rosas, y a los campesinos, a los verdaderos damnificados, no les ha llegado nada”, expresó el José Roberto Campo, alcalde de esa localidad.



(También lea: Incautan 84 botellas de licor adulterado que iban para discotecas de Cali)

Agregó, además que, no hay avances en el proceso de reubicación de las personas que lo perdieron todo.



“Yo veo con preocupación que no se cumpla con el compromiso del presidente, quien en enero, afirmó que pasados 15 días estarían comprados los predios y hasta ahora no hay luz verde. Además, quieren llevar a los afectados al Valle del Patía, donde no se da el café”, puntualizó el alcalde de esa localidad.



Durante los 90 días que han pasado desde el momento del deslizamiento, muchos han tenido que vivir de albergue en albergue.



(Además: Capturan a hombre por dispararle a otro que estaban linchando en Candelaria)



Y es que aseguran que ni la primera familia ha sido reubicada.



De igual forma, el alcalde local cuestionó que mientras al vecino departamento de Nariño llegan subsidios, a la población de Rosas damnificada, son mínimas las ayudas que llegan.



Los afectados de esta población no estarían recibiendo ayudas como mercados. La alimentación se les estaría brindando mediante una olla comunitaria.



Las familias de las nueve veredas que se encuentran incomunicadas al otro lado de la montaña hacen uso de un sistema de cables con poleas, conocido como ‘tarabita’ para trasladar sus alimentos de vereda en vereda.



En un principio también lo usaban para movilizar personas de un extremo a otro. Niños, ancianos y hasta vehículos como motocicletas se subían a este sistema de transporte.



Ante el evidente riesgo que los habitantes corrían, el alcalde José Roberto Campo, optó por decretar la prohibición del uso de este como medio de transporte para personas, asegurando que ya se realizaron bastantes esfuerzos donde se evitó la pérdida de vidas humanas durante el desastre, como para que la misma comunidad se arriesgue en tan artesanal artefacto.

Como hay alimentos que no pueden ser llevados a través de este sistema, pobladores tienen que pasar por un inestable terreno constantemente, que aún sigue cediendo, para poder adquirir víveres.



Los roseños esperan con ansias volver a sus fincas aunque las condiciones de seguridad no estén dadas. No ven avances en lo que se les prometió y ya están cansados de sentirse en el limbo.



“Queremos regresar a nuestras casas, queremos trabajar, queremos cultivar”, expresó Ana Cristian Martínez, una damnificada.



El consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, por su parte, informó que los recursos para atender a los ciudadanos están garantizados, y anunció que una delegación se reunirá con los líderes para dar solución a sus requerimientos.



Tras el derrumbe presentado el pasado 9 de enero que tapó vía Panamericana, sobre el kilómetro 75, aproximadamente seis veredas sufrieron daños, afectando a más 700 personas.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN