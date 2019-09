Vía a Pijao, Quindío, sigue cerrada pese a inconformidad de comunidad

Tras casi cinco meses del cierre de la vía entre Río Verde y Pijao, Quindío, el secretario de Infraestructura de la Gobernación del departamento, Juan Antonio Osorio, afirmó que el proyecto de rehabilitación de ese sector se presentará ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Eje Cafetero el próximo 16 de septiembre.

Aunque la reunión se ha postergado en varias ocasiones, se espera que ese día se revise este proyecto y se viabilice para recibir los recursos y comenzar obras 15 días después, según afirmó Osorio.



La comunidad ha mostrado su inconformidad con el cierre de la vía e incluso han desbloqueado el sector para poder transitar por allí a pesar del riesgo.



“Las comunidades tienen que ser conscientes que la Gobernación está preservando la vida de los ciudadanos, no puede ser posible que nosotros cerremos la vía con cinta y canecas y la comunidad las quite. Luego pusimos unos cordones de tierra y los quitaron, luego sembramos unas canecas con una columna de 1.20 y dos horas después las canecas estaban al fondo del precipicio, entonces tuvimos que abrir la brecha y la comunidad la tapó. El decreto (de la vía cerrada) no es una carta de invitación, es una decisión del gobierno departamental”, relató el funcionario.



El jueves de la semana pasada se presentó un incidente pues algunas personas de la comunidad retiraron los elementos que bloqueaban el paso.



“Algunas pocas personas han insistido en violar esa declaratoria de vía cerrada y de diversas maneras han ido tumbando lo que se ha puesto. Ya circuló por redes cómo la comunidad en un trabajo organizado burló la prohibición, que no es caprichosa, sino que es para preservar la vida”, señaló el gobernador.



La intervención de la vía tardaría entre ocho y diez meses, de los cuales cinco meses serían para reparar el punto crítico (el kilómetro 9+800). La intervención total sería de unos 20.000 millones de pesos y se realizará en tres fases.



La primera consta de la intervención en el kilómetro 9+800 “y le hemos dicho a la comunidad, que en la medida en que técnicamente se pueda habilitar la vía mientras se hacen las obras, lo haremos, y vamos a colocar todo nuestro esfuerzo”, aseguró Osorio.



La segunda fase, que sería paralela a la primera, es la rehabilitación de los muros de la vía entre Córdoba a Pijao, que actualmente es la vía alterna para llegar al municipio de Pijao. Y la tercera es la rehabilitación de la vía (carpeta asfáltica) desde Río Verde hasta Pijao, que son 13.5 kilómetros.



La financiación de las tres fases sería a través de los recursos desembolsados por el OCAD regional. “Una vez aprobado por el OCAD no nos demoramos ni 15 días en poner la primera piedra, pero todo depende de la aprobación, estimamos que la inversión en el sitio crítico sea de 1.700 millones y unos 13.500 en la rehabilitación de la vía y el excedente en los muros de contención”, dijo el secretario.



Mónica Flórez, habitante y líder del movimiento Pijao Cittaslow señaló que “nosotros hemos pedido desde hace meses que se adelanten obras, pero de bioingeniería, que son más económicas, rápidas y efectivas. Lo que estamos pidiendo es que se rehabilite el kilómetro 9 que es el que tiene más dificultades para el tránsito”.



LAURA SEPPULVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA