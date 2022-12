La familia del compositor vallenato de ‘La Cañaguatera’, Isaac ‘Tijito’ Carrillo, dio un parte de tranquilidad sobre el estado de salud del juglar, tras salir de una clínica psiquiátrica por depresión severa, que le comenzó a aflorar con la pandemia del covid-19.



Sus familiares denunciaron que por falta de atención de su compañera sentimental, el maestro llegó a tener afección emocional, nutricional y física, llegando a perder 15 kilos de peso.



Familiares del compositor agradecieron las preocupaciones y muestras de cariño recibidas Foto: Cortesía

El maestro ha superado los cuadros de ansiedad que lo aquejaban, ha recuperado seis kilos en un mes y ha vuelto a ser el hombre sociable y risueño que era antes, apoyado también por sus amistades, compositores y músicos del folklor vallenato.



Actualmente, se encuentra viviendo en su segunda casa en San Juan del Cesar, junto a su hermana Altagracia ‘Acha’ Carrillo, recibiendo cuidados especiales y la atención de su barbero personal con el fin de que siempre esté bien presentado para recibir la visita de sus amigos que se han convertido en su mejor terapia.



“En este espacio ha encontrado un ambiente familiar, bajo el cuidado de la alternancia de sus hijos, supervisado por su sobrina Etel Margarita quien es su nutricionista de cabecera”, indicaron sus familiares.



A través de un comunicado sus hermanos, hijos, sobrinos y demás integrantes de la familia Carrillo, agradecieron las preocupaciones y muestras de cariño recibidas por los amigos y seguidores quienes han estado preocupados por la evolución de su estado de salud.



Al tiempo que advirtieron no entregar dinero a personas que están utilizando su nombre para uso particular.



“Recomendamos por favor abstenerse de estar entregando dinero y/o colaboraciones a personas inescrupulosas que están utilizando el nombre de nuestro “Tijito”, indicaron en un comunicado firmado por Isaac Carrillo Jr. su primogénito y su hija menor Nora Elena Carrillo.



Al parecer la persona que lo estuvo cuidando estaría pidiendo apoyo a varios de sus amigos, por lo que aclaran que Isaac Carrillo Jr. ha sido delegado por su padre para provisionar todos los aspectos de su casa en Valledupar como servicios públicos y alimentación.



“Nuestro único interés es la salud y bienestar de nuestro familiar”; puesto que ninguno de nosotros como familia está persiguiendo intereses monetarios, ni protagónicos, evitando los escándalos mediáticos en emisora, prensa, radio y/o televisión; porque lo que verdaderamente debe primar es volver a ver en los escenarios a nuestro maestro”, indicaron.



Entre las canciones de ‘Tijito’ se destacan también, ‘La guayabalera’, ‘Diez de enero’, ‘De flor en flor’ y ‘Las mujeres’.

Así fue su proceso de recuperación

Con la pandemia aquel hombre sociable, jocoso y risueño que todo el mundo conoció, quedó a un lado, solo quería estar encerrado apartado de la vida social.



Sus familiares aclaran que a pesar de las restricciones de la pandemia siempre estuvieron pendiente de su alimentación, salud y bienestar, pero las alertas se dispararon, cuándo comenzó a perder peso por la falta de apetito, llegando a padecer de desnutrición crónica.



Les llegó a manifestar que a veces solo consumía una comida al día, a lo que se sumó, además, el inadecuado suministro de medicamentos de acuerdo a las recomendaciones médicas.



“Aquí ya era evidente la mala atención que venía teniendo en casa. Como prueba de esto, una de sus hijas que fue a visitarlo, lo encontró completamente solo en casa, encerrado y sin llaves para poder abrir la puerta”, indicaron.



Debido a su estado de descompensación y deshidratación el pasado 19 de octubre fue ingresado a la clínica Cardiovascular de Valledupar, donde solo se le prestó los servicios de urgencia; por no tener contrato con la Nueva EPS.



Allí fue estabilizado y remitido para valoración psiquiátrica tras ser diagnosticado con depresión severa.



Siendo recluido en la Clínica de Alta complejidad; “pero más se demoró el registro de ingreso; que el retiro voluntario por parte de su compañera sentimental para devolverlo al encierro y malas atenciones en su casa”, señala el comunicado.



Con el pasar de los días, la salud del maestro iba en decadencia, por lo que le llevaron un psiquiatra particular a su casa; arrojando el mismo diagnóstico y la recomendación de que fuera internado en un centro de salud mental.



Seis de sus 10 hijos, Isaac Junior, Ana Cristina, Merlys Esther, Nohora Elena, Alidys y Jorge Isaac, con la ayuda de su sobrino Carlos Mario, decidieron sacarlo de la casa y llevarlo el 5 de noviembre a una clínica psiquiátrica.



Por lo que fue dado de alta el pasado 7 de noviembre y se le recomendó un cambio de ambiente y recobrar los hábitos alimenticios de sus tres comidas al día.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha