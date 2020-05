Indisciplinados hacen 'conejo' a comparendos por violar la cuarentena

Desde que se decretó la cuarentena a nivel nacional el pasado 24 de marzo por la pandemia de la covid-19, autoridades han impuesto 341.000 comparendos por violar la medida anunciada para frenar la cifra de contagios.

Sin embargo, los comparendos no parecen ser útiles, pues en varias zonas del país autoridades señalan que no las personas no están pagando estas multas, y la ciudadanía también asegura que no hay dónde pagar por la misma medida de la cuarentena que ha obligado a varias dependencias a estar cerradas.



Uno de esos casos ocurre en Barranquilla, donde se han impuesto más de 24.000 comparendos y hasta el momento ninguno ha sido cancelado.



Algunas personas que han recibido estos comparendos han confesado abiertamente que no tienen forma de pagar esos 930.000 pesos que establece la multa por infringir la norma. Y los que tienen la intención, aseguran que no hay forma.



“Hace 15 días a mí me pusieron un comparendo por estar en la esquina de la casa, fui hasta Simón Bolívar, a la Casa de la Justicia, donde queda la inspección de policía, y dijeron que iban a llamar para avisarme cuándo y dónde tenía que pagar”, contó Harlem Ahumada, quien también agregó que hasta la fecha no le han informado para realizar el proceso de pago.



Al parecer, está situación de debe a que algunas inspecciones de policía no están funcionando con normalidad por las medidas decretadas por el alcalde Jaime Pumarejo.



“En este momento, estamos recibiendo los procesos y comparendos por violación a las medidas de confinamiento. Sin embargo, no estamos ejerciendo nuestras funciones a cabalidad porque como funcionarios administrativos, estamos suspendidos debido al decreto del alcalde”, asevera Augusto Amaya, funcionario de la inspección novena de Policía.

El funcionario sostiene que una vez se levante la suspensión, autoridades informarán a las personas para que se acerquen.



“Ellos podrán apelar la decisión, verificamos el caso con las pruebas correspondientes y levantamos descargos”, señala Amaya.



En el resto del Atlántico, se registran 9.000 comparendos, pero, como lo asegura el inspector Gustavo de la Rosa, del municipio de Suan, en el sur del departamento, muchas de las personas de esta zona que han sido multadas, son trabajadores o agricultores, “que si acaso tienen para comer, ahora van a tener para pagar esas multas”.

En Cali solo ha pagado el 1 por ciento

Un caso similar se presenta en Cali, donde autoridades aseguran que solo el 1 por ciento de los 12.285 multados por violar la cuarentena en la capital del Valle ha pagado los comparendos.



Al 17 de mayo, la Policía de la ciudad había impuesto 12.285 comparendos a quienes violaron la cuarentena.



Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, el recaudo hasta el pasado 10 de mayo, cuando había alrededor de 12.000 comparendos, era de 96’909.120 pesos que corresponde a ese 1 por ciento.



La cifra empezó a acumularse desde el primer día del aislamiento preventivo obligatorio, eso quiere decir, que desde el mismo 25 de marzo, ya en Cali había infractores de la medida, cuyos montos por las sanciones suman un total de 11.502 millones de pesos.



Aunque la Policía les informa a los infractores que si acepta la multa de 936.320 pesos por ser de tipo 4, se puede pagar en cuentas habilitadas por la Alcaldía de Cali con un descuento del 50 por ciento si se paga dentro de los cinco días hábiles siguientes, lo cierto es que solo el 1 por ciento ha pagado y equivale a un centenar de personas frente a los 12.285 multados.

Sin lugar para pagar

La cifra de infractores en Bucaramanga va en aumento cada día, pero los pagos de la sanción se han efectuado en menor número debido a la crisis económica deliberada por la cuarentena.



Hasta ayer, la Policía había impartido 17.035 comparendos, 2.568 por violar el aislamiento preventivo en los últimos ocho días.



Frente a estos controles, los pagos respectivos y los posteriores cobros de las sanciones recaen en las secretarías de Hacienda de cada municipio, acción que está paralizada por el mismo confinamiento. Los sancionados, si pagan cinco días después de recibir la multa, tendrán un descuento del 50 % ($ 468.160), luego deberán pagar el total del valor más intereses.



“Nosotros hacemos el cobro coactivo, que es cuando las personas hacen caso omiso al pronto pago (persuasivo). Es una obligación del ciudadano. Como son comparendos recientes, aún los cobros coactivos no arrancan porque estamos en una situación compleja”, dijo la secretaria de Hacienda de Bucaramanga, Nayarín Saharay Rojas Téllez.

La Secretaria complementó que de llegar a un cobro coactivo se tendrá que embargar los bienes del sancionado, pero dichos cobros están paralizados por la crisis económica.



“Embargar a los ciudadanos en estos momentos sería algo desconsiderado”, puntualizó la funcionaria que no tiene la cifra de cuántos comparendos se han pagado a la fecha.

En Medellín ya habilitan cómo pagar

Por su parte, en Medellín, la Policía informó que desde que se inició la cuarentena nacional se han realizado 49.207 comparendos por violar la norma en el Valle de Aburrá. De estas, el total de multas en Medellín ha sido de 35.958.



A estos datos se le pueden sumar los comparendos de la jornada anterior a la Cuarentena Nacional, la Cuarentena por la vida, desde el 20 de marzo al 24 de marzo, donde se efectuaron 2.383 comparendos.



El proceso de cobro y facilidades de pago es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía.

La Secretaría de Gobierno de Medellín explicó que apenas este lunes se habilitó una plataforma para abrir una ventana donde los multados puedan efectuar el pago.



"Hasta el 17 de mayo teníamos suspendidos los términos de las actuaciones administrativas. Arrancamos los trámites, a través del Centro de Resolución de Comparendos, para resolver el estado de los comparendos. Se habilitaron unos canales de comunicación para que los ciudadanos se manifiesten virtual, telefónico y presencial", explicaron en la dependencia.



Hasta el momento, los ciudadanos que deseen apelar el comparendo pueden ingresar a www.medellin.gov.co, registrarse y llenar el formulario. Igualmente, puede comunicarse al 385 2911 o hacer presencia en el CRC de la inspección de El Bosque, de lunes a jueves, en horario de oficina y según las restricciones del pico y cédula.

