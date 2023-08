A partir de las 6:00 a.m. del 26 de agosto, se habilitó el tránsito para los vehículos de carga que transiten por la vía al Llano.



Las autoridades aseguran que los diferentes puntos de control se encuentran habilitados y atentos para facilitar la movilidad en este corredor vial.

Gracias a las condiciones favorables del clima, desde las 3:00 a.m. del 26 de agosto fue posible abrir el tramo vial a la altura del kilómetro 0. Asimismo, alrededor de las 5:00 a.m. el paso a los vehículos también se abrió en el kilómetro 83.

(5:55 am) CCO reporta: Habilitado el tránsito en los diferentes puntos de control, recuerde el peso máximo de carga es de 52 toneladas para el paso por los puentes militares en Naranjal. Tiempo seco en el corredor vial. #713 pic.twitter.com/CW2IQTPw1O — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 26, 2023

Los vehículos de carga con peso máximo de 52 toneladas tienen permitido el paso por la vía al Llano, que desde hace varios días ha presentado cierres temporales intermitentes debido a diferentes situaciones.



Entre ellas, el desprendimiento de piedras causado por el temblor ocurrido el pasado 17 de agosto, con epicentro en El Calvario, Meta. Las constantes réplicas y las malas condiciones del clima obligaron a las autoridades a cerrar la vía a la altura del kilómetro 58.



En el departamento del Meta se han presentado varias réplicas del temblor, algunas de ellas con magnitudes iguales o superiores a los tres grados en la escala de Richter. Asimismo, en la zona se han presentado fuertes lluvias, situación que ha demorado la normalización del tránsito en la vía al Llano.



Varias protestas de la comunidad de Guacapate, en Cundinamarca, también complicaron las situaciones de movilidad en la vía. Además, los conductores también realizaron bloqueos que dificultaron la movilidad de los ciudadanos de Usme.



Incluso los usuarios de Transmilenio se vieron afectados por lo bloqueos, pues el servicio de alimentadores no podía llegar a los portales Tunal y Usme.

Caída de material en la vía no permite la apertura de la vía al Llano. Foto: Coviandina

No habrá peaje durante este fin de semana

Hasta el domingo 27 de agosto a la medianoche, los vehículos de carga que circulen por la vía al Llano no pagarán peaje. Así lo determinó el Ministerio de Transporte, que además anunció un plan de contingencia para normalizar el paso por la vía Bogotá-Villavicencio.



La primera fase se enfoca en dar prioridad a los vehículos de carga y todavía no hay fecha estipulada para dar vía a los vehículos particulares.



"Durante esta primera fase no se permitirá la circulación de vehículos de largo recorrido de transporte de pasajeros categorías I, II y V, automóviles categoría I y motocicletas, peatones frente a las zonas afectadas",dice el documento del Plan de Contingencia del ministerio de Transporte.



Apreciado usuario y Transportador de Carga, tenga en cuenta el horario único para transitar por el corredor vial Bogotá-Villavicencio, siempre y cuando, las condiciones climáticas y de seguridad así lo permitan. #713#SeguridadVial #Covandina pic.twitter.com/HNQ9sAVAoX — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 25, 2023

