La pelea por recuperar el tesoro quimbaya por la que piden celeridad

Luego de casi tres años de que la Corte Constitucional ordenara la repatriación del tesoro de los quimbayas, que reposa en un museo de España, nuevamente la Academia de Historia del Quindío le hizo una solicitud al Presidente de la república, Iván Duque, para que retome y agilice los trámites para la repatriación de esas piezas.

Según el presidente de la Academia, Fernando Jaramillo, durante estos tres años, el Gobierno ha adelantado muy pocas gestiones que permitan el retorno del Tesoro Quimbaya.



(Vea: Alarma por dramático video en el cual abren ataúd de muerto por covid)



“Con la carta le estamos diciendo que debe hacer las gestiones pertinentes porque han pasado casi tres años y no ha pasado nada”, dijo Jaramillo.



La misiva, que fue enviada hace unos días, advierte que “la etapa de arreglo directo con los españoles –que viene adelantando discretamente el Gobierno bajo la mirada del Comité de Verificación creado por la sentencia– se ha movido con mucha timidez y vacilaciones en torno al reclamo de nuestros bienes culturales e históricos que componen dicha Colección y que son parte de las entrañas mismas de la identidad nacional multicultural en general, y de nosotros los quindianos en particular”, dice la solicitud.



Jaramillo añadió que el fallo debe cumplirse y prácticamente el Gobierno no ha hecho nada.



(También: Tres policías heridos tras intervenir una fiesta clandestina en Huila)



“La otra opción es que se recurra al comité intergremial de la Unesco por medio de la cual se ha logrado la repatriación de muchos tesoros que reposaban de forma ilegal en varios países”, comentó el presidente de la Academia.



Desde hace años, la Academia emprendió una lucha por la recuperación de las piezas que conforman este tesoro, que salió del departamento hace unos 125 años y que fueron regaladas en 1892 por el presidente Carlos Holguín a la reina de España, María Cristina de Habsburgo.



El pleito judicial por el tesoro comenzó en 2016 y luego de varios fallos a favor y en contra, en 2017, la Corte Constitucional les dio la razón a los demandantes. Determinó que “en ningún momento, el patrimonio cultural de la Nación se ha debido enajenar”, dijo el magistrado Alberto Rojas.



(Además: Revelan aspecto actual de asesino de barranquillera que huyó a Brasil)



“Nosotros le hacemos seguimiento a través del Comité de veeduría que la Corte ordenó que se creara y está integrada por el Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo y otras entidades y lo que hacen es reunirse por cumplir, pero no es muy significativo lo que hacen”, indicó Jaramillo.



La Academia, según el directivo, tiene una silla en esa comisión y “la posición de nosotros ha sido la más incisiva en que hay que presionar al Gobierno para que cumpla la sentencia de la Corte”.



Incluso, el directivo comentó que hace un tiempo en una visita del presidente Duque al municipio de Filandia, en Quindío, le llevaron una carta que fue entregada a la Ministra de Cultura.



(También: Fui estrella fugaz en TV, vi morir amigos y me recuerdan como meme)



Sin embargo, Jaramillo contó que, en ese momento, “no le pusieron ningún cuidado ni mostraron ningún interés”.



Por eso ahora, además de la solicitud al presidente Duque, la Academia de Historia del Quindío pide que se cambie de estrategia y se le solicite al Comité Intergremial de la Unesco su intermediación en la solicitud que, según el fallo de la Corte, se debía realizar al gobierno español para la devolución del tesoro.



“Vamos a cambiar de estrategia y vamos a intentar a través de la Unesco. Nosotros somos voceros del país para reclamar un patrimonio colombiano que está fuera de Colombia”, afirmó Jaime Lopera, expresidente de la Academia de Historia del Quindío.

Las piezas

La colección completa de 433 objetos de orfebrería y cerámica fue hallada en 1891 en un paraje rural conocido como La Soledad, ubicado entre los municipios de Filandia y Quimbaya (Quindío).



En la actualidad 122 piezas, entre las que se cuentan 11 collares, una corona, 21 narigueras, ocho colgantes, objetos de sonido, 31 orejeras y unos recipientes, permanecen expuestas en el Museo de las Américas de Madrid, en España.



(Además: Así se robaron $ 24.000 millones de un banco sin hacer un solo disparo)



Según añadió Jaramillo, “el gobierno español sabe del fallo de la Corte Constitucional y creo que el gobierno colombiano envió alguna solicitud vía diplomática pero no sé qué pasó con eso”.



El directivo indicó que el Museo de las Américas hizo una manifestación pública hace algún tiempo expresando que ellos no tenían nada qué ver en la reclamación, que ellos solo lo recibieron las piezas, por lo que Jaramillo considera que “se lavaron las manos de esa forma”.



Además de estas 122 piezas que reposan en España, la Academia tiene datos de 74 piezas más del tesoro Quimbaya que fueron vendidas a The Field Museum de Chicago, en los Estados Unidos, y que llegaron allí para la Exposición Mundial de 1893 pero no regresaron al país.



Al parecer, esta piezas no permanecen expuestas sino almacenadas en las bodegas de ese museo norteamericano.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

También le puede interesar

-Joven narra cómo su expareja lleva años maltratándola y nadie le ayuda



-Murió niño que habría sido torturado por su mamá y su padrastro