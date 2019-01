¿Cómo avanza el cierre de compuerta en Hidroituango?

Los protocolos están en marcha para cumplir con el cierre de la compuerta 2 de casa de máquinas en el proyecto Hidroituango, que está programado para este miércoles 16 de enero, desde las 6 a. m.



Aquí, el minuto a minuto de cómo avanza la operación.

6:59 a.m. Se logra cierre de la compuerta 2



La maniobra llegó al 100 por ciento, tras un proceso que duró aproximadamente 35 minutos.



6:58 a.m. Proceso vuelve a avanzar con normalidad



El cierre de la compuerta avanza ya en más de un 90 por ciento. El caudal del río Cauca sigue bajando como se tenía previsto con este procedimiento.



6:52 a.m. ¡Atención! Porcentaje de avance retrocedió



Los monitores de la sala de crisis mostraron cómo el proceso de avance del cierre de la compuerta pasó de 71 a 66 por ciento.



6:49 a.m. Maniobra superó el 70%



Desde la sala de crisis se evidencia que el proceso de cierre de la compuerta ya superó el 70 por ciento.



6:41 a.m. Municipios pendientes del procedimiento



La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó que desde esta madrugada se mantienen activos 7 Puestos de Mando Unificados enlazados desde la Sala de Crisis Nacional, con los consejos municipales de Valdivia, Cáceres y Tarazá, Gobernación de Antioquia, Presidencia de la República e Hidroituango.

Jorge Londoño, gerente de EPM, reza antes de comenzar el procedimiento del cierre de compuerta. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

6:36 a.m. Compuerta debe bajar 8 metros



Entre 12 minutos y 2 horas durará el proceso del cierre de la compuerta.



Esta maniobra automática permite regular, en forma controlada, la velocidad de descenso de la compuerta, a razón de 1 metro por cada 3.45 minutos.



6:30 a.m. Comienza el cierre de compuerta



Desde la Sala de crisis se informa que se inició el procedimiento del cierre de compuerta de la casa de máquinas en Hidroituango.



6:25 a.m. Se instala Sala de crisis



Debido al cierre de la compuerta dos en la casa de máquinas del proyecto Hidroituango, se instala la Sala de Crisis departamental con el propósito de continuar la fase de alistamiento de los grupos operativos del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.



6:15 a.m. No se inicia la maniobra



Los cinco funcionarios destinados a cerrar la compuerta de la casa de máquinas no han empezado la maniobra. El caudal de salida es de 731, 4 metros cúbicos por segundo.



Noticia en desarrollo...