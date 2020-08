Así se prepara Cartagena para su 'nueva normalidad' desde septiembre

Cartagena de Indias se alista para una apertura de más sectores en el mes de septiembre y así enfrentar la 'nueva normalidad' en medio de la pandemia por coronavirus.



La ciudad reporta a la fecha 16.689 casos positivos por covid-19.



513 víctimas fatales reporta la pandemia que llegó en un crucero a mediados del mes de marzo. 17.344 pacientes le ganaron la batalla al virus en la Ciudad Heroica.



Sin embargo, para el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, "Cartagena presenta una tendencia a la baja".

Y fue el propio Ruiz quien anunció que a partir del primero de septiembre la ciudad sería destino elegido para un vuelo de prueba entre Bogotá y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Anuncio que trae esperanza a una ciudad que apremia la puesta en marcha de su aparato económico, del cual el turismo es fuente fundamental.



Más allá va el alcalde de la ciudad, William Dau, quien levantó la mano para pedirle al Gobierno Nacional "tener en cuenta a Cartagena ante eventuales destinos para vuelos internacionales".

El Centro Histórico -con su ciudad amurallada, la joya de la corona del turismo nacional- ya tiene listo su protocolo de bioseguridad y operatividad previo a la 'nueva normalidad'.



"Estamos listos para sacar los protocolos de los restaurantes. Hay 250 restaurantes que ya presentaron sus protocolos y 220 ya fueron revisados, y ya se les está solicitando que presenten sus papeles para que hagan parte del piloto", dijo el alcalde William Dau.



Otro sector que pisa firme previo a la 'nueva normalidad' son las iglesias que también tienen listos sus protocolos de seguridad, incluso plantean un plan piloto para reapertura con 18 templos.

"Se está hablando de un piloto para los centros religiosos, eso todavía hay que manejarlo con mucho cuidado, porque ahí hay un alto riesgo de contagio. También se va a probar la práctica de deportes en aguas profundas, eso está pendiente de aprobación en Bogotá por parte del Ministerio del Interior. Se van a abrir también las canchas de golf para hacer ejercicio", añade Dau.

Hay 250 restaurantes en Cartagena que ya presentaron sus planes de protección y bioseguridad. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Hoteles y moteles sí, pero no en zona insular

"Lo que más nos preocupa es abrir el comercio al por menor, que es abrir la economía a la población civil en general", agrega el alcalde.



En veremos sigue la apertura de bares, los cuales pese a que tendrían un plan piloto para septiembre, este no incluye la venta de alcohol, tema que afecta radicalmente los ingresos económicos de este sector.



"Hoteles y moteles están incluidos para abrir en un piloto que no va a iniciar el primero de septiembre, pero sí a los pocos días. Hacemos la aclaración que esto es solo para los urbanos, no incluimos a hoteles y moteles ubicados en la zona insular por la fragilidad de los nativos a que se puedan contagiar", subrayó Dau.



El Distrito ha prometido una reapertura lenta pero incluyente y 'social', en especial para el centro histórico y la zona turística.



"El problema no ha sido tanto con los empleos formales sino con los informales, que a partir de la reapertura del comercio al por menor ya vamos a ver más vendedores informales en las calles".

El Distrito ha prometido una reapertura incluyente y social para el corralito de piedra. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

El aeropuerto recibió certificación internacional para la reapertura

La entidad internacional de servicios de ensayo, inspección y certificación Bureau Veritas, le otorgó al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena el sello de bioseguridad "Check in Certificado - Covid-19 bioseguro" y sello de protección.



La autoridad internacional pone como ejemplo de buenas prácticas en materia de bioseguridad, en medio de la pandemia, al aeropuerto cartagenero.



Este aeropuerto fue objeto de estrictas auditorías en las que se demostró que cuenta con los protocolos seguros para reanudar operaciones en medio de la pandemia y evitar la propagación.

