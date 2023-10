Así se veía Luis Alfredo Garavito antes de morir; estaba desfigurado en últimas fotos

Luis Alfredo Garavito, conocido como 'la Bestia', abusó y asesinó a decenas de menores de edad en once departamentos de Colombia. Por la gravedad de sus crímenes, estuvo en la cárcel de Valledupar hasta que murió este 12 de octubre de 2023.

En 2001, fue condenado a 1.853 años y 9 días de prisión. Sin embargo, la pena por los vejámenes cometidos contra alrededor de 140 menores fue rebajada por considerarse inviable y quedó en 40 años.

Desde principios del siglo permaneció en la cárcel de Valledupar, conocida popularmente como La Tramacúa, centro penitenciario que alberga a otros temidos criminales.

Las últimas fotos de Luis Alfredo Garavito

Luis Alfredo Garavito. Foto: Archivo particular / Testigo Directo - Rafel Poveda

Dentro de la cárcel de máxima seguridad, recibió al periodista Rafael Poveda, quien lo entrevistó varias veces para una serie de libros. Se le vio con un aspecto cambiado, pues tiene leucemia (cáncer en la sangre) y cáncer de ojo.

Aunque los encuentros se produjeron en los últimos años, las imágenes hasta este 2023 se hicieron públicas como parte del lanzamiento de los textos.

El hombre que se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, indigente, entre otros, para atraer a niños y jóvenes entre los ocho y 16 años de edad, lucía a sus 66 años con el traje de preso.

Había perdido bastante peso por el avance del cáncer. Su ojo izquierdo ya estaba completamente cerrado.

😱 Garavito se está muriendo de cáncer.



Luis Fernando Garavito, también conocido como la 'bestia', tiene un cáncer grave en su ojo izquierdo.



Está preso desde 1999 por haber violado y asesinado a unos 200 niños en Colombia. pic.twitter.com/UwVsHqJVmU — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) April 27, 2023

Pese a ello, el depredador sexual mantendría ágil su mente. "Es una persona absolutamente astuta, con don de palabra, muy hábil, con gran nivel de convencimiento. Así convencía a sus víctimas", reveló Poveda tras sentarse con él por varias horas.

Si "mirada de hielo" impresionó también al reportero Kevin Pinzón, quien acompañó a Poveda en la realización de las entrevistas para sus libros.

"Recuerdo que me increpó, se levantó: ‘No aguanto más la entrevista’, se levantó de la silla y se me vino de frente, y me dijo que yo era torturador", dijo Pinzón en la emisora Tropicana.

Luis Alfredo Garavito estaba preso desde 2002 y desde hacia varios años padecía leucemia. Por el cáncer perdió el ojo izquierdo. Foto: Cortesía Testigo Directo Editorial

De hecho, según contaron, fue tanta la presión que tuvo Garavito encima que continuó increpando a Pinzón tan pronto finalizaron las grabaciones, pues creía que lo había "traicionado".

¿De qué murió Luis Alfredo Garavito?

El hombre, quien cumplía una pena de 40 años de cárcel por acto sexual violento, homicidio, acceso carnal violento, secuestro simple e incendio culposo, murió de "múltiples afecciones", según el parte médico de la Clínica Nueva Santo Tomás del Caribe, donde fue atendido.

Así fue como Luis Alfredo Garavito confesó sus crímenes y dónde estaban los cadáveres

Algunos de los disfraces que tenía para engañar a las autoridades Foto: Archivo particular.

Como lo ha contado EL TIEMPO, Garavito sembró el terror durante siete años a lo largo del territorio nacional y, según los registros, logró pasar por 13 departamentos antes de su captura. “Yo sentía un impulso, nunca planeé un hecho así. Todo sucedía de repente”, comentó.



El 22 de abril de 1999, mientras intentaba abusar de un menor de edad, un habitante de calle que transitaba por la zona alertó a las autoridades sobre los hechos y comenzó a tirar piedras sobre Garavito para evitar que este abusara del niño.



Después de que este menor fuera trasladado a una zona segura, los agentes se llevaron a Garavito, quien intentó usar un nombre falso para disuadirlos. Sin embargo, el 20 de julio de ese mismo año, las autoridades relacionaron crímenes pasados y lo identificaron como tal.

Luis Alfredo Garavito. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tras ser capturado e interrogado por las autoridades, negó, inicialmente, ser el autor de los 114 crímenes. Las autoridades comenzaron a mostrar las pruebas en su contra, entre ellas las cuerdas con las que ataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca.

"Aquí enterré todos los cadáveres”, señaló en un mapa luego de escuchar el estudio detallado de su modus operandi y tomar la agenda en la que documentaba sus crímenes. Uno por uno desglosó las fechas, las ciudades, cada palito escrito al lado y el número de niños que se encontraba en el lugar.

“Pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos a quienes yo haya hecho sufrir”, espetó durante la confesión.

