En el mediodía de este jueves 17 de agosto, buena parte fue sacudida por un fuerte temblor que, aún a esta hora, genera pánico.



Expertos en este tipo de emergencias hacen recomendaciones que se deben tener en cuenta. Estas indicaciones no son solo para el momento del movimiento telúrico, sino antes y después.

Antes del sismo

Verifique la sismo resistencia de la vivienda y prepárese definiendo un plan de emergencia, familiar o empresarial, incluyendo puntos seguros, un maletín de emergencia (ropa de cambio, alimentos no perecederos, agua, plato, cuchillo, cuchara, botiquín sencillo, linterna con batería de repuesto, silbato, una frazada, poncho plástico y copias de los documentos personales), roles (quién ayuda, quién cierra registros, por ejemplo), puntos externos de encuentro y mecanismos de comunicación (teléfonos fijo o celular).

Así quedó una tienda en Gachalá, Cundinamarca, tras el sismo. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Durante el movimiento telúrico

Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines. No se ubique bajo marcos de puertas. Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir. Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves. No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.



Después del sismo

Esté atento a las indicaciones. Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros. Si evacuó, atienda a las autoridades antes de regresar. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas. Manténgase informado. Diríjase a una zona segura.Fuentes: Gestión del riesgo Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres e Idiger.

