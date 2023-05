Manifestantes de cuatro veredas de Rosas, Cauca, afectadas por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 9 de enero, denunciaron incumplimientos del Gobierno nacional y bloquearon la vía internacional el miércoles 24 de mayo.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López, anunciaron medidas para mitigar las necesidades de los pobladores afectados por la ola invernal.



En abril, Velasco había sido encargado como director de UNGRD, en un relevo en plena temporada de invierno

En la protesta, en el kilómetro 84, en el sector conocido como El Céfiro, habitantes de cuatro veredas del municipio de Rosas, en Cauca, aseguraron que tras más de cinco meses de la emergencia por el enorme deslizamiento de tierra el Gobierno no ha cumplido con las ayudas.



Los manifestantes recordaron que el presidente Gustavo Petro les prometió 10 hectáreas de tierra, que serían entregadas en 15 días con la Ley de Emergencia.



El ministro Luis Fernando Velasco llegó el jueves y después de una jornada de concertación, se acordó el despeje de la vía con la firma de varios compromisos.



(Le pude interesar: Panela a 1.000 pesos por la crisis de este negocio en el Valle ¿Qué está pasando?)

Facebook Twitter Linkedin

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en reunión con comunidad en Rosas (Cauca) Foto: @velascoluisf

“Logramos rápidamente llegar a un acuerdo con las comunidades transportadores y autoridades de Rosas, unos problemas propios del ejercicio de la tecnocracia nos habían frenado. Hay algunas tareas que reactivamos y las comunidades ordenaron en menos de dos horas de diálogo, levantar el bloqueo a la Panamericana que afectaba tanto a la gente del sur como a la que traía carga del norte del país”, dijo el Ministro.



Anotó que "logramos construir acuerdo para levantar el bloqueo. Valoramos la participación activa de representante de las veredas: La Soledad, Chontaduro, Santa Clara y Párraga Viejo”.



(Puede leer: Miedo e incertidumbre ante la ruptura entre bandas criminales en Buenaventura)



Uno de los acuerdos es la instalación de una oficina permanente de la UNGRD en el municipio, así como la gestión de una orden de compra al predio Los Naranjos, para la reubicación de las familias afectadas por el derrumbe.

Doy la buena noticia desde #Rosas - Cauca - al país que junto a los líderes de las comunidades afectadas, transportadores y autoridades logramos construir acuerdo para levantar el bloqueo en la #VíaPanamericana.



Valoramos la participación activa de representante de las veredas:… pic.twitter.com/mTrKpAJtD3 — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) May 25, 2023

Los acuerdos a los que llegaron con los damnificados de Rosas

A esto se suman los pagos de subsidios de arriendo, como estrategia temporal para mitigar la emergencia.



Se dispuso asistencia técnica del Sena y la Alcaldía de Rosas para la construcción de las viviendas nuevas, cuyos materiales serán entregados a la comunidad.Como Alivios Tributarios se plantea la condonación de deudas para las personas damnificadas.

Facebook Twitter Linkedin

Cada familia recibirá entre 3 y 5 hectáreas y acompañamiento para ejecutar pryectos de agricultura, ganaderia o agropecuarios. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

Las peticiones de las comunidades, que son 16, incluyen que se garantice la carnetización de movilidad en el tramo para las personas que residen en la zona.



También se anunció la gestión de recursos para proyectos productivos y de emprendimiento en fincas. Y una reunión entre el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y la alcaldía local para avanzar en alivios para créditos.

Nuevamente Nariño incomunicado por bloqueos en Rosas - Cauca y manifestaciones en vía al mar, donde se reclama seguridad.

Pedimos nuevamente a @infopresidencia @petrogustavo @MinInterior @MinTransporteCo atender solicitudes de comunidades.

Bloqueos incrementan crisis social. pic.twitter.com/qi4eF8ywId — Jhon Rojas (@jhonrojasca) May 25, 2023

Se pide un ambiente seguro para la zona porque las familias están retornando la zona del deslizamiento y un Banco de Alimentos que favorezca a quienes dejaron los albergues y demás comunidad afectada.



En la lista de peticiones figura actualización o corrección del censo en el RUD (Registro Único de Damnificados) y que se habilite para personas que están por fuera del proceso de reubicación.



(Además, puede leer: Atención: motín y fuga en estación de Policía de Cali con disparos y ataque a puñal)

Facebook Twitter Linkedin

Las familias de Rosas conocieron el 29 de marzo la primera tierra que les entregarán. Foto: Juan Pablo Rueda / CEET

Los vecinos piden control de precios al transporte, que se ha encarecido entre los municipios de El Patía, La Sierra y el sur del Cauca.



En compra de tierras se plantea que las fincas propuestas las comunidades sean tenidas en cuenta, ya que se adaptan a la cultura y costumbres por calidad de los terrenos, las vías de acceso, los colegios, los puestos de salud, servicios públicos y demás características.



En un video, José Roberto Campo, alcalde de Rosas, dijo que se entiende que se generen traumas por los cambios de los directores en las diferentes dependencias, específicamente en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y que estos cambios han generado atrasos.

Facebook Twitter Linkedin

Plantón de damnificado de derrumbes en Rosas (Cauca) desde el 9 de enero de 2023. Foto: Archivo particular

Los damnificados no tiene qué comer. No podemos desconocer que accedieron a un subsidio de arrendamiento, pero a los campesinos se les fueron sus cosechas, sus tierras, sus animales FACEBOOK

TWITTER

“Los damnificados no tiene qué comer. No podemos desconocer que accedieron a un subsidio de arrendamiento, pero a los campesinos se les fueron sus cosechas, sus tierras y sus animales”, manifestó Campo.



Por su parte, Dayana Ordoñez, líder de la zona, recordó: "Hemos pasado por dos directores generales de Gestión de Riesgo, Javier Pava y Luis Fernando Velasco, este último en el corto tiempo que estuvo con su asistente, la doctora Jhoana Ibargüen, hicieron una labor maratónica. Se hizo un cuadro de 20 predios con documentos, escrituras y certificados de tradición".



"No todo es culpa del Gobierno Nacional", anotó la líder. Hace un mes, el ministro Velasco envió una comisión de ocho funcionarios, entre ellos topógrafos, con Agencia de Desarrollo rural, Agencia Nacional de Tierras, que vinieron a revisar predios postulados. Algunos no pasaron porque tenían restitución de tierras, otros por pretensiones étnicas o números de matrícula comprometidos con baldíos.

Lea más noticias de Colombia

Guarda de Tránsito: no saqué un arma, sino una chapuza para evitar ataque a machete

MICHEL ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

POPAYÁN