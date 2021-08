El Club de Pesca deberá intervenir la muralla pintada

El Club de Pesca de Cartagena será responsable de intervenir el fragmento de muralla que fue pintado en fuerte de San Sebastián del Pastelillo, en el barrio Manga, sin la autorización del Ministerio de Cultura, ni el visto bueno de un experto restaurador del patrimonio.



Así lo informó Saia Vergara, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, quien asegura que hay voluntad decidida del club de pesca de reparar el enorme error.



“Ellos deben presentar un proyecto de restauración para este bien de interés cultural, el cual debe regresar a su estado original. Este proyecto debe ser avalado por el arquitecto restaurador Alberto Samudio”, señaló Vergara al término de una reunión con una delegación del Ministerio de Cultura, y las directivas del Club de Pesca.

La funcionaria recordó que el Club de Pesca tiene un plan de mantenimiento desde el año 2014, propuesto por el arquitecto Alberto Samudio y avalado por el IPCC, sin embargo, la gerencia señala que el contratista utilizó materiales no adecuados.

Facebook Twitter Linkedin

La obra se mantiene suspendida por el IPCC, Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

la misión de custodiar y conservar el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo y por ningún motivo podrá efectuar reformas arquitectónicas que puedan variar el estilo original de la fortaleza FACEBOOK

TWITTER

Tras los daños causados al monumento Fuerte San Sebastián del Pastelillo, con declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, el Ministerio de Cultura informó que el Club de Pesca de Cartagena, entidad a cargo de este bien, tiene “la misión de custodiar y conservar el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo y por ningún motivo podrá efectuar reformas arquitectónicas que puedan variar el estilo original de la fortaleza”.



Sobre las posibles sanciones, el ministerio aún no habla, pues se trabaja en la verificación de las afectaciones y aún no hay un informe, que se conocerá la semana entrante.



Sin embargo, la Ley de Patrimonio establece sanciones que incluyen una “multa de doscientos a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes”.



Igualmente, “será sujeto de esta multa el arquitecto o restaurador que adelante la intervención sin la respectiva autorización, aumentada en un ciento por ciento (100%)”.

Agrega que “la autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de un bien como de interés cultural podrá ordenar la suspensión inmediata de la intervención que se adelante sin la respectiva autorización”, tal como se hizo.

El Ministerio de Cultura también informó que en sus registros no hay “ninguna solicitud de intervención sobre este bien de interés nacional”.

Facebook Twitter Linkedin

El Club de Pesca tiene un plan de mantenimiento desde el año 2014 Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El Club de Pesca de Cartagena de Indias ostenta desde el año de 1944 la concesión del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, otorgada por la Sociedad de Mejoras Públicas de la época.



Pese a que desde el año 2014 cuentan con autorización del Ministerio de Cultura para intervenir las murallas, garitas y otras estructuras del fuerte, siempre deben consultar con expertos en patrimonio y con mismo ministerio, cualquier intervención.



Esto no sucedió en la última intervención realizada al lienzo en piedra de la muralla, el cual, en un gran fragmento, fue sometido a pañete y pintura sin ninguna técnica de restauración.

Cartagena