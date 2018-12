Estos son los pasos si va a reclamar por una fotomulta injusta

Desde este martes, solo 181 de las 377 cámaras de detección de velocidad que los municipios pretendían operar en vías de todo el país cuentan con el aval del Ministerio de Transporte. Las demás no podrán ser instaladas o tendrán que ser desmontadas de inmediato si estaban activas.



La directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Hilda Gómez, explica cómo averiguar si una fotomulta fue tramitada por una cámara legal y qué proceso seguir en caso de reclamo.

¿Cómo identificar una cámara no autorizada?



La ciudadanía podrá saber la ubicación de estos dispositivos en la página web del Ministerio de Transporte; toda cámara que no esté incluida se considera no autorizada.



¿Qué se debe hacer si se recibe un comparendo de una cámara no autorizada?



El presunto infractor podrá ejercer su derecho de defensa ya sea de manera presencial o virtual y presentar sus descargos ante la autoridad que realizó el comparendo. Para el caso de una cámara que no está autorizada, se puede tomar la prueba en la página web del Ministerio de Transporte y controvertir el comparendo.

¿Los comparendos que se sacaron de las cámaras que finalmente no fueron autorizadas se deben pagar?



Una vez remitido el comparendo a la dirección registrada del último propietario del vehículo, el presunto infractor podrá ejercer su derecho de defensa, ya sea de manera presencial o virtual. Si no presenta descargos, ni solicita pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo.



¿Qué se debe hacer si una cámara de fotomulta autorizada no tiene señalizaciones adecuadas?



Todas las cámaras deberán cumplir con la señalización que advierta su existencia. En las vías se deberán instalar en señales visibles con el texto ‘detección electrónica’; también podrán emitirse mediante paneles de mensajería variable, los cuales deberán mostrar en todo momento ese aviso.



¿La decisión fue, en definitiva, un freno a las fotomultas?



Es una nueva etapa para estos sistemas. Las ‘cámaras salvavidas’ son herramientas fundamentales para la disminución de la siniestralidad vial, ya que generan comportamientos seguros por parte de los actores viales y permiten realizar un seguimiento constante y en tiempo real de conductas de riesgo.



