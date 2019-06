Expertos explican cómo identificar a un posible abusador de menores

Tras el atroz crimen de una niña en Buenaventura hallada atada de manos y pies, y accedida carnalmente, expertos explican cómo es el accionar de este tipo de criminales y cómo puede un padre de familia disminuir los factores que aumentan la vulnerabilidad de sus hijos a ser víctima de estos depredadores.

El abogado Francisco Bernate, experto en derecho penal, y el especialista en perfilación criminal, Belisario Valbuena, señalan que hay algunos patrones de personalidad comunes en estos abusadores y homicidas, los cuales ayudan a detectar qué tan proclive es una persona a cometer cierto tipo de delitos.

“Por lo general son personas sin empatía por la sociedad, no les gusta seguir las reglas y no sienten ningún tipo de culpa cuando cometen estos actos. Además, carecen de un instinto protector hacia los niños que suelen tener todas las personas”, explica Bernate, aclarando que todo caso es particular, aunque pueden compartir actitudes.

“Hay asesinos que lo hacen por causar conmoción pública, otros lo hacen por placer y otros por hacer daño directo a las personas conectadas con el menor de edad víctima del homicidio”, afirma Bernate. Y agrega que, por eso, la labor de protección va más relacionada con los padres del niño.

Por su parte, el psicólogo forense, Belisario Valbuena, asegura que este tipo de criminales siempre actúa bajo un modus operandi. “Estos homicidas nunca actúan porque sí, ellos tienen planeados los actos antes de ejecutarlos y tienen fantasías previas del hecho. Tienen diferencias en lo específico, pero en lo general son muy comunes, ya que todos buscan a un menor que les guste físicamente”, explica Valbuena.

“En un 99 por ciento de los casos el agresor es un hombre y existe también agresión sexual. Esta agresión a menores de edad sucede por dos factores: primero que sienten un placer al dominar a un ser indefenso, en este caso menor de 14 años, y segundo porque les produce placer el hecho de tener poder sobra la vida de otro ser humano”, sentencia el psicólogo.



Muchos de estos criminales se vuelven seriales y, según los expertos, una prueba de que sus ataques no son repentinos es el hecho de que tienen como característica común acechar a los niños, los cuales son víctimas fáciles y atractivas para ellos.



Además, resalta como motivación frecuente el hecho de sufrir algún trastorno de personalidad o narcisista que influya en su decisión, causado por algún abuso en la infancia. Sin embargo, nunca es un trastorno psiquiátrico incapacitante, ya que todos estos criminales son totalmente conscientes de sus actos.

¿Es correcto opinar o concluir que homicidas padecen patologías psiquiátricas?

Para Valbuena no es correcto hacer esa afirmación, ya que en el 98 por ciento de los casos se comprueba que el criminal actuó con premeditación y sevicia.



“En la actualidad ya no se puede engañar a los expertos argumentando que el agresor lo hizo en un momento de locura con el fin de que no sea imputable. Una prueba simple de que lo hace en plena conciencia es el hecho de hacerlo a escondidas, de entender que está haciendo daño, de huir de la escena del crimen o esconder el cadáver. Todo eso es prueba de que el homicida actuó en plena facultad”, señala el perito.



No es raro que en estos casos se use la excusa de la demencia, lo vimos recientemente con el caso de la chilena asesinada en Santander o en el infame caso Samboní. Sin embargo, según explica Valbuena, la locura no es algo que aparece de la nada, tiene muchos antecedentes que se presentan desde la adolescencia, nunca se desarrolla repentinamente en un adulto.Cabe aclarar que aunque se confirme una patología mental, el acusado será privado de la libertad, no en un recinto penitenciario pero, de cualquier modo, apresado.

¿Qué puede hacer la familia del menor para evitar una posible agresión?

Si bien no siempre se puede evitar un hecho de este tipo, Valbuena asegura que se pueden reducir mucho las posibilidades de que un niño caiga en manos de estos depredadores.



“Los niños hasta los 12 o 14 años están categorizados como vulnerables, por lo que deben estar constantemente vigilados por sus padres. No es recomendable, como lo que pasó con la niña de Buenaventura, que los padres dejen a su hijo salir a la calle solos”, explica el psicólogo, haciendo énfasis en que sin importar que haya una negligencia por parte de los tutores el crimen es totalmente culpa del homicida.



Por su parte, el abogado Bernate explica que los padres deben establecer relaciones de confianza con sus hijos para que ellos les cuenten actitudes sospechosas de las personas que la rodean, eso en el caso de la familia. Además, debe haber una labor comunal, los vecinos del barrio deben estar pendientes de las personas extrañas que frecuenten el barrio y reportar ante las autoridades.



Aunque no existe un patrón específico para identificar a estas personas, en diálogo con EL TIEMPO, Ly Guevara Cardeña, psicóloga y profesora de la Universidad Autónoma del Perú, dijo que hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:



1. Persona adulta que se inclina por permanecer a solas con un niño a nivel individual o colectivo y que por lo general encuentra disculpa para hacerlo.



2. Persona que se interesa mucho por jugar con niños, incluso desconocidos, en los que se involucran actividades para ganar confianza y que ponen de manifiesto supuestos juegos que involucran secretos que, de manera aparentemente inofensiva, prohíben que se cuenten a terceros, incluidos sus padres. Esto en una estrategia para ganar confianza y posteriormente amenazar.



3. Persona adulta que al ganar confianza de un niño, trata de persuadirlo, lo empieza a tratar como adulto, persuadiéndolo e incitándolo a provocaciones de grandes.



4. Persona que ante la falta de presencia de los padres o ante las carencias afectivas de los menores, busca llenar vacíos emocionales con regalos, caricias, halagos, acompañamientos en momentos de soledad y presencia a deshoras.



5. Persona adulta que hacia un menor tiene muestras exageradas de cariño o de afecto en forma injustificada e inoportuna.

Un preocupante panorama nacional

Entre enero y abril del 2019 se presentaron 213 homicidios de menores de edad; que si bien representa una reducción con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se presentaron 233 casos, es una cifra alta.



El caso de la niña de Buenaventura ocurrió en el departamento con más casos de este tipo. Valle del Cauca en los primeros cuatro meses del año fue sede de 54 casos de asesinato de menores de edad, una cuarta parte de los casos registrados a nivel nacional.

