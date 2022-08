El 25 de julio en horas de la tarde, Jesús David Díaz practicaba en su motocicleta ‘stunt’ -acrobacias- cerca al corregimiento de Las Palmas, pueblo vecino a Chochó, ambas poblaciones en la zona rural de Sincelejo.



Paralelo a esta escena, en el municipio de Sampués, corredor artesanal de Sucre, en la vía que lleva a Córdoba, al interior de una panadería, en pleno centro de la población, el patrullero de la Policía Nacional Diego Felipe Ruíz Rincón era herido con arma de fuego.



José Carlos Arévalo Contreras tenía 22 años. Foto: Archivo particular

El plan pistola por parte del 'clan del Golfo' en contra de la Policía Nacional había dejado tres uniformados heridos en Sucre, además de siete civiles heridos y una persona muerta, con tres atentados utilizando granadas de fragmentación en diferentes poblaciones.



El patrullero Diego Ruíz Rincón, herido de muerte en Sampués, era otra de las víctimas del grupo armado ilegal.

Plan candado

Jesús David Díaz, joven asesinado en Sucre. Foto: Archivo particular

Una vez se presentó el atentado contra el patrullero de la Policía Nacional se puso en marcha el llamado plan candado. Las vías hacia Córdoba, Sincelejo y Bolívar fueron intervenidas para dar con la captura del responsable, o los responsables del atentado.



De acuerdo con testigos del hecho, en el lugar no hubo intercambio de disparos con presuntos delincuentes y solamente una persona de tez morena fue quien ingresó a la panadería para cometer el atentado.



Uno de los lugares intervenidos por la Policía en el plan candado fue la zona rural de Sincelejo, sobre la variante a Chochó, porque es la carretera que le da salida a Sucre hacia los departamentos de Bolívar y Córdoba.



“Es ahí donde aparece en escena Jesús David Díaz, quien en compañía de varios amigos practicaba ‘stunt’. La Policía al verlos disparó contra ellos en forma indiscriminada hiriendo en la rodilla con arma traumática al joven”, contó el abogado penalista Aníbal Garay.



Herido Jesús David Díaz llegó hasta su casa en el corregimiento de Chochó y de inmediato su hermana Cindy Sierra dispuso las cosas para trasladarlo hasta un hospital en Sincelejo.



Aquí surge la presencia de José Carlos Arévalo, otro de los jóvenes asesinados, quien en su motocicleta traslada a Jesús David y a Cindy, su hermana, hasta un centro asistencial en Sincelejo.

Puesto de control

Carlos Alberto Ibáñez, joven asesinado. Foto: Archivo particular.

Desde el corregimiento de Chochó hasta la carretera Variante hay escasos cinco minutos, hay que cruzar la vía para ingresar a Sincelejo y dirigirse a una clínica o a un hospital.



En ese cruce había un puesto de control de la Policía Nacional y los jóvenes son detenidos porque uno de ellos va herido. Los bajan de la moto, uno se queda de pies y el herido se sienta sobre la carretera.



“Llegaron muchos policías y nos llevaron a otro lugar. En ese momento pasa por el sitio Carlos Alberto Ibáñez Mercado, quien trabajaba como mototaxista, nos conoció y preguntó qué pasaba con mi hermano”, dice Cindy Sierra, quien permanecía como testigo de lo que sucedía.



“Los policías le dicen a Carlos Alberto que él también iba con los muchachos y lo obligan a tirarse al suelo. Dos policías me agarran por los brazos y me alejan un poco, les decían palabras feas, los maltrataban con patadas y los subieron a una camioneta blanca. Estaban vivos cuando se los llevaron”, explicó la joven.

Foto clave

Cuando los jóvenes llegaron al cruce de la Variante a Chochó y fueron detenidos, alguien que pasó por el lugar tomó la imagen con su celular donde se muestra a los jóvenes vivos, tendidos en el suelo y otro más de pies.



Esa foto fue publicada a través de las redes sociales y se convertiría en la prueba reina en el caso porque demuestra que los jóvenes de Chochó estaban con vida antes de ser transportados a otro lugar en una camioneta de la Policía Nacional.



Cindy Sierra dijo que después de que se los llevaron se fue hasta su casa en Chochó y la familia comenzó a indagar por los tres muchachos.



“Pasaron como dos horas y cerca de las ocho de la noche, después de ser buscados por diferentes lugares de Sincelejo, incluidos un CAI y la URI de la Fiscalía fueron encontrados en la Clínica María Reina, hasta donde fueron llevados por la misma Policía, tirados en el platón de la camioneta”, expresó.



Los jóvenes habían llegado muertos con disparos en la cabeza, el tórax y las extremidades mientras que la Policía Nacional a través de su comandante, el coronel Carlos Correa Rodríguez decía que habían sido heridos en cruces de fuego y que eran miembros del 'clan del Golfo'.



En pocas palabras que José Carlos Arévalo Contreras, de 22 años de edad; Jesús David Díaz Monterroza, de 18; y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años, habían muertos en un combate con la Policía Nacional.

Cambio de vía

Cuenta el abogado Aníbal Garay que después de retenerlos en el puesto de control, los jóvenes fueron entregados al teniente coronel Benjamín Núñez, comandante operativo de la Policía en Sucre.



“Él se los lleva en la camioneta y, en el transcurso del recorrido, no toma la vía más exacta y más rápida, sino, la más lenta hacia el corregimiento de Bremen, en la zona rural del municipio de Morroa, en los límites con Corozal y Sincelejo y los asesina en el camino”.



“No los pone de rodillas ni nada, ahí mismo -a sangre fría, a quema ropa- los asesina el coronel Núñez”, afirma.



Dijo que su versión es ahora corroborada por los patrulleros de la Policía Nacional, quienes acompañaban en ese momento al teniente coronel Benjamín Núñez, señalando que les disparó a corta distancia causándoles la muerte sobre el camino.



Los patrulleros en sus versiones a la Fiscalía y a la Unidad de Investigación de la Policía contaron, además, que el teniente coronel Benjamín Núñez los habría intimidado para que firmaran el informe que alteraron.



De acuerdo con el abogado Aníbal Garay, hay al parecer cerca de 30 miembros de la Policía Nacional quienes estarían involucrados en la acción que terminó con la muerte de los tres jóvenes.

Sin informe de la Fiscalía

Comunidad de Sucre exige que se haga justicia. Foto: Cortesía Jefferson Ruiz

Para los familiares de los jóvenes asesinados y el abogado Aníbal Garay, es muy raro que la Fiscalía General de la Nación no haya entregado un informe sobre la investigación adelantada y además que no se hayan librado órdenes de capturas en el caso.



“No sabemos qué pasa, porque tiene todos los elementos probatorios para solicitar la audiencia reservada de captura, entonces no sabemos qué está pasando. A mi creer es que falta el dictamen de medicina legal y sin ese documento ningún juez le va a dar orden judicial a un fiscal”, anotó.



Los familiares de los jóvenes han protestado en diferentes formas, con bloqueos de vías, exhibiendo pancartas en contra de la Policía pidiendo justicia, marchas frente al comando en Sincelejo, en espera que se capture y castigue a los responsables de la muerte de sus seres queridos.



Recientemente una cámara de seguridad instalada en la panadería donde le dieron muerte al patrullero de la Policía Diego Felipe Ruíz Rincón muestra a la persona que disparó y luego huye del lugar.



La imagen se constituye en otra de las pruebas contundentes para demostrar que los jóvenes de Chochó no estuvieron en la escena del crimen y por lo tanto nunca pudieron disparar contra el patrullero en Sampués.



El dolor es general en el corregimiento de Chochó y en Sincelejo. La alegría de las bandas de música propias de ese corregimiento, cuna del porro y del fandango en Sucre se apagaron, hay luto y solamente se espera que las autoridades capturen a los responsables de los crímenes, se pueda hacer justicia y limpiar el nombre de tres humildes jóvenes víctimas de un nuevo falso positivo en Colombia.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo