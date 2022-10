El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, más conocido como Sisbén, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.

Hasta hace pocos años, se hablaba del 'puntaje del Sisbén' que cada persona tenía. Sin embargo, con el SIsbén IV, esta clasificación se eliminó. Ahora la población se ordena por grupos.



La información del Sisbén es utilizada para priorizar a la población con mayores necesidades socioeconómicas del país, entre otras funciones.

Desde 1995 a la fecha, el Estado Colombiano ha implementado cuatro versiones del Sisbén, según se lee en la página web del Sisbén.



"Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo. Esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos", explica la entidad.



Para conocer a qué grupo hace parte, debe ingresar a la página web del Sisbén y dirigirse a la pestaña de 'Conoce tu grupo Sisbén', que está ubicada en la parte superior izquierda.



Allí le solicitarán indicar su tipo de documento y el número. Al dar clic en 'Consultar', la plataforma desplegará la información.



Así las cosas, una persona puede pertecer a alguno de los cuatro grupos que, a su vez, están divididos en subgrupos:



Grupo A: pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos)

Grupo B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A)

Grupo C: vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable.



De encontrar alguna inconsistencia o querer actualizar la información, la entidad sugiere acercarse a la oficina del Sisbén municipio donde reside actualmente.