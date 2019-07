El cambio climático, la otra amenaza para los cultivos del país

Durante los últimos 15 años, las temperaturas en el país han cambiado de manera paulatina. La ola de calor crece en diferentes zonas del país y, según expertos, el cambio climático va a generar un cambio drástico en el agro del país para el 2030.

Jeimar Tapasco, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat), asegura que el país está acostumbrado a atender, cada año, problemas de los cultivadores en el país.

Para el 2030 se van a dar cambios que no van a ser buenos para cultivos en ciertas zonas de país

“Ese tema de la atención contra plagas, sequías, invierno, es una cantidad de plata impresionante que tienen que sacar todos los años. No se está haciendo una inversión en prevención y eso es lo que estamos haciendo, para el 2030 se van a dar cambios que no van a ser buenos para cultivos en ciertas zonas de país. Me parece una reflexión válida”, sentencia Tapasco.

Por ejemplo, el investigador considera que la palma, el maíz y la soya serán los cultivos más perjudicados, especialmente en la Costa norte del país, pues los aumentos en las temperaturas harán difícil el cultivo de estos productos. Por consecuencia, cultivos como el maíz que ya se encuentra en la actualidad con complicaciones, tendrá niveles complejos en esta zona, además del arroz.Uno de los cultivos que más preocupan a los investigadores es el del aguacate has, pues se viene dando en todo el país en puntos de piso térmico medio cálido.

La gente tiene que entender que van a tener problemas con estos cultivos en unos 10 años y al Gobierno hay que preguntarle qué van a hacer con eso

“El aguacate has, por ejemplo en el Cauca, se va a ver muy afectado para su producción, lo mismo que Antioquia y el Eje, porque necesita una altitud mayor, entonces va a tener que hacerse mucho más arriba. La gente tiene que entender que van a tener problemas con estos cultivos en unos 10 años y al Gobierno hay que preguntarle qué van a hacer con eso porque están impulsando cultivos que se pueden perder por cuenta de estos cambios abruptos del clima”, advierte el investigador.



Jeimar Tapasco elaboró un resumen de los cambios por zonas del país y los cultivos que se pueden ver favorecidos o perjudicados.

Cultivos de altura

La papa ganará aptitud en zonas de mayor altitud, y por eso se necesitarán políticas, programas y proyectos que cierren la frontera agrícola en el páramo y su área de amortiguamiento. En este sentido, se requiere fortalecer la gestión de áreas protegidas y el diseño e implementación de esquemas de pago por servicios ambientales.

Cultivos clima medio

En zonas marginales bajas cafeteras será muy complejo mantener la producción a costos razonables, ya que se espera bajen los rendimientos y mayores problemas de plaga como la broca del café. En la zona óptima cafetera será necesario emplear sistemas de sombrío y mucho mayor control sobre la broca, pero la zona marginal alta cafetera se vea favorecida en producción.

Cultivos perennes de clima cálido

Cultivos como el Caucho, forestales comerciales y la palma se verán favorecidos por los aumentos de temperatura, especialmente en lo relacionado con la duración del ciclo pero aumentarán los problemas de incendios forestales y plagas, y habrá que tener especial cuidado con déficit hídricos en las épocas secas.



El cultivo de Cacao seguramente tendrá mejores condiciones para su producción entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar sembrado bajo arreglos agroforestales pero con especial cuidado en épocas secas, ya que seguramente en este tipo de zonas va a requerir necesariamente de sistemas de riego.

Cultivos transitorios mecanizados

Cultivos como el maíz tecnificado y el arroz van a encontrar buenas condiciones de producción en las partes altas de los valles interandinos pero van a tener muchas complicaciones en zonas más bajas, especialmente en la costa norte y la Orinoquia. En este sentido se requiere urgentemente trabajar en nuevas variedades que toleren temperaturas más altas.

Cultivos de autoconsumo

Los cultivos de autoconsumo (maíz tradicional, fríjol, yuca, plátano) son de especial preocupación, ya que en la mayoría de los casos las variedades que manejan los productores actualmente van a tener problemas para adaptarse a las nuevas condiciones, no obstante, una ventaja es que pueden encontrar variedades en otras regiones que se adapten a estas nuevas condiciones.



En este sentido es muy importante que el Gobierno trabaje el intercambio de conocimiento entre productores y la recuperación de variedades criollas. La yuca es un cultivo que se puede ver favorecido con el CC.

Frutales

El aguacate Hass va encontrar sus zonas óptimas en zonas más altas que en las cuales se viene sembrando actualmente, y por eso preocupa las áreas que recientemente se están sembrando y donde se viene promoviendo este cultivo, ya que la mayoría de esas zonas van a tener problemas con el clima en los años venideros por ser piso térmico medio cálido.Los cultivos de Mango y críticos también van a encontrar mejores condiciones en zonas más altas, y por lo tanto zonas como el eje cafetero, Antioquia, Tolima, Huila y pie de monte llanero se vean favorecidas pero con más dificultades para la producción en la Costa norte.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA

@Leugim40

EL TIEMPO - NACIÓN