Cómo acceder al beneficio de internet gratis en Ibagué

Una estrategia de apoyo para el regreso a clases virtuales de estudiantes de colegios públicos con dificultades de acceso a internet o en condiciones de vulnerabilidad, pusieron en marcha en Ibagué. Se trata de la reactivación de más de 18.000 SIM cards, con 500 megas de navegación, acceso a la plataforma Microsoft Teams, redes sociales: Facebook y Whatsapp ilimitados y a la plataforma de consultas.



Para acceder a este beneficio, los interesados deben demostrar no contar con conectividad o acceso a internet. En primer lugar, los padres de familia o acudientes, deben presentar en la institución educativa pública la necesidad de conectividad. El colegio prioriza las peticiones y el padre o acudiente del alumno beneficiado deberá acercarse al colegio a reclamar la SIM entre el 15 y el 17 de febrero. Si el acudiente no puede, debe hacerlo un adulto con la copia de identificación del menor.



Esta estrategia inició en octubre del año pasado, cuando la Secretaría de Educación de esa capital, hizo una primera entrega para que estudiantes con dificultades de conectividad o en condiciones de vulnerabilidad pudieran cumplir con sus clases virtuales. En total se habían entregado 21.226 y este año se reactivan 18.752 de ellas, lo que permitirá que niños y jóvenes de las zonas rurales y urbanas del municipio puedan cumplir con sus clases virtuales.



De esta manera, los estudiantes podrán continuar con sus estudios hasta que se dé el regreso a las aulas. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Ibagué, nueve colegios privados iniciarán con la alternancia, mientras que 15 instituciones educativas oficiales, están a la espera de confirmación, para iniciar el retorno bajo este mismo modelo.



Retorno a las aulas

Regreso a clases presenciales en colegios y jardines con alternancia en otras ciudades del país. Foto: César Melgarejo

Es de recordar que la pandemia del covid-19 dejó durante el 2020 al 91 % de los estudiantes de todo el mundo desescolarizados. Así lo reportó Unicef, que afirmó que, en abril del año pasado, cuando muchos países tuvieron que imponer rigurosas medidas de confinamiento, miles de niños de todo el mundo se vieron obligados a interrumpir sus estudios, dejando así en el limbo la educación de toda una generación.



Por eso, actualmente esa entidad internacional está orientando a gobiernos y escuelas para que los niños, "especialmente los más marginados, vuelvan a clases". Al respecto, Unicef dio a conocer un estudio global que hizo una revisión de los niveles de infección luego de la reapertura de escuelas y colegios en 191 países, con el cual evidenció que no hay aumentos significativos de la transmisión, al seguir un cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad.



