Comisión de Paz del Senado pide escuchar a huelguistas de La Guajira

La instalación de una mesa de diálogo urgente y que encuentre soluciones a las peticiones de los jóvenes que completan 16 días en huelga de hambre, es la petición realizada por la Comisión de Paz del Senado.



La audiencia pública estuvo liderada por el senador Antonio Sanguino, co-presidente de la comisión y fue realizada el pasado jueves, en el parque Simón Bolívar de Riohacha, en donde jóvenes adelantan la protesta por el abandono y la indiferencia del Estado.



“Propusimos un mecanismo de diálogo social, que le pedimos al Gobierno Nacional se instale de manera inmediata, que permita el levantamiento de esta huelga de hambre, sobre la base de una hoja de ruta que abordar las preocupaciones y demandas que los jóvenes han venido planteando”, sostuvo Sanguino.



La propuesta es que el diálogo social no sea solo con los jóvenes, sino con los diferentes sectores sociales de La Guajira, para dar respuesta no solo a problemas históricos del departamento, en materia de agua potable, educación, salud, juventud, entro otros, sino que involucre los temas de energía eólica y su impacto sobre el desarrollo social y sostenible de la región.



“Decidimos poner La Guajira como un asunto de interés nacional y hemos arriesgado nuestras vidas, para que no se pierdan más vidas. Estamos bien de salud, pero nosotros queremos hablar del estado de salud de cientos de niños que han muerto por enfermedades prevenibles y de otros temas”, dijo Limbano Díaz, huelguista.



El indígena wayú Eliel Castillo, quien también protagoniza la protesta, señaló que la institución llegó a decirles que no iban a instalar una mesa de negociación, sino que presentarían la oferta institucional para la juventud.



“Nosotros decidimos permanecer en huelga de hambre porque no somos peladitos que vinimos a jugar y a perder el tiempo, estamos exigiendo una mesa de negociación con la capacidad de restablecer la vida, la armonía, el bienestar de todos los guajiros, los pueblos indígenas y afro”, sostuvo Castillo.



Durante su intervención en la audiencia el alcalde de Riohacha José́ Ramiro Bermúdez, se limitó a hablar sobre el acompañamiento a los jóvenes huelguistas con asistencia médica y velar por sus derechos.



Por lo que fue cuestionado por el senador Sanguino, quien le pidió mayor compromiso para poder avanzar en el diálogo, que es el punto de partida para poder abordar todas las preocupaciones de los jóvenes.



Piden garantizar derechos de los huelguistas

La Comisión de Paz del Senado pidió a las autoridades competentes establecer todas las condiciones de protección de la vida, la integridad, la salud y seguridad de los jóvenes quienes han venido denunciando ser objetos de amenazas de muerte.



El senador Sanguino, se comprometió́ a trasladar las denuncias de amenazas de muerte contra los huelguistas ante la Fiscalía, “estas denuncias no se pueden permitir y los responsables deben ser judicializados cuanto antes”.



A la audiencia asistieron y fueron escuchados diferentes actores, entre huelguistas, integrantes de la sociedad civil, alcalde de Riohacha, secretario de Gobierno Departamental, Defensoría, Procuraduría, organismos de DDHH, concejales, gremios, líderes sociales y sindicales, Personería y la OEA.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

