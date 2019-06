A puerta cerrada se reunió la Comisión de paz del Senado en Tierralta

Al menos cinco integrantes de la Comisión de Paz del Senado viajaron este jueves hasta el municipio de Tierralta (Córdoba) para reunirse con líderes sociales y autoridades con el fin de conocer detalles de la situación de orden público en la localidad, donde la semana pasada fue asesinada la líder comunal María del Pilar Hurtado.

Entre los congresistas estaban: Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Paloma Valencia, Ruby Chagüi y Roy Barreras.



La noticia del encuentro de los senadores con delegados de derechos humanos se regó en el pueblo y antes de que los visitantes llegaran, al menos 500 personas se congregaron en la sede de la Fundación para el Desarrollo Corsoc en el barrio Alfonso López, donde se realizó el evento. Querían saber los avances de las investigaciones, los argumentos de quienes acusan al padre del Alcalde de estar detrás de los panfletos amenazantes y la posición de los senadores frente a la problemática.



Sin embargo, la reunión se dio a puerta cerrada entre los delegados de los líderes sociales y los senadores Cepeda y Sanguino. Chagüi, Barreras y Valencia, tuvieron que esperar varios minutos para poder entrar al recinto, según denunció esta última al término del encuentro.

“Lamentamos que no haya sido lo que yo esperaba, una reunión abierta donde participara todos los senadores y toda la comunidad que hubiera podido expresar, además de las importantes apreciaciones que hicieron los líderes que fueron invitados”, dijo la congresista del Centro Democrático.



Anunció la realización de un nuevo encuentro en el que se dé amplia participación a todos los sectores involucrados, con el fin de conocer todas las denuncias que se derivan del problema de orden público en el sur de Córdoba.



“Las instancias democráticas implican más apertura que hoy no pudimos tener. No creo que las reuniones sirvan cuando se escoge quiénes pueden hablar o quiénes pueden oír. La audiencias públicas deben incluir a toda la ciudadanía·, comentó.



Repudió el accionar de grupos ilegales relacionados con el narcotráfico y los culpó de ser los responsables de los asesinatos selectivos de líderes comunales.



“Los narcotraficantes son los que asesinan a líderes sociales para adueñarse de las comunidades e impiden la entrada del Estado”, concluyó Paloma Valencia.



También estuvieron presentes personas que aseguran estar amenazadas por pertenecer a organizaciones comunitarias y que no lograron entrar a la reunión, por lo que manifestaron su descontento.



“Dijeron que venían a reunirse con el pueblo, pero se encerraron”, gritaban con euforia los presentes.

“Mitin político”: Cepeda

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, tras ser cuestionado al salir de la reunión por la exclusión de la comunidad al encuentro, dijo que no iba a permitir que la reunión se convirtiera en un “mitin político promovido por el Centro Democrático”.



Cepeda fue abucheado por la multitud que lanzó arengas en su contra acusándolo de manipular la reunión y prohibir el ingreso del público.



Varios de los presentes en las afueras del lugar alzaban pancartas como respaldo al alcalde de Tierralta Fabio Otero, a quien la Procuraduría abrió investigación disciplinaria por supuesta negligencia en el manejo del orden público que derivó en la muerte de María del Pilar Hurtado.



Otero, quien todo el tiempo estuvo en las afueras del recinto donde se realizó la reunión, rechazó los señalamientos y presuntas vinculaciones que ha hecho la fundación Cordobexia en contra de su familia, por la invasión de los lotes en el municipio.



“Esas graves acusaciones han puesto en peligro a mi familia y a mí, hasta el punto de recibir numerosas amenazas a través de redes sociales, por lo que he tenido que pedir protección de las autoridades”, manifestó Otero.



Para sumarse a la solidaridad con la familia de María del Pilar Hurtado y facilitar el trabajo de las autoridades, dijo que la Alcaldía aportó 20 millones de pesos que se suman a la cifra similar que ofreció la Gobernación de Córdoba a quien suministre información que permita capturar a los responsables.



“Siempre estamos dispuestos a recibir todas las quejas de abusos, atropellos y violaciones de los derechos humanos en nuestro territorio. Nos entristece el dolor de sus hijos como padres de familia y como hijos que en el pasado hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Esperamos que se haga justicia y que este crimen no quede impune”, remató Fabio Otero.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

​Tierralta (Córdoba)