Revocatoria de mandato a Dau en Cartagena busca 35 mil firmas

El movimiento ciudadano 'Cartagena Corrige' inició el 2021 con el objetivo de revocar el mantato del alcalde William Dau.



Los principales líderes del movimiento se dieron cita en la Registraduría del Estado Civil para ultimar detalles previos a la inscripción del movimiento que, sostienen, se llevará a cabo el próximo 12 de enero.



"El alcalde Dau debe ser separado de su cargo por incumplir su programa de gobierno, irrespetar a los ciudadanos y sobre todo no brindar soluciones al pueblo cartagenero en problemas de suma importancia como salud, pobreza, corrupción y educación", señaló el exalcalde de Cartagena, Rodolfo Díaz Raith, principal líder opositor del mandatario.



(En contexto: Exalcalde de Cartagena lidera revocatoria de mandato a William Dau)

Temas como la compra de pruebas rápidas con elevados costos durante la pandemia o la contratación irregular de la exprimera dama, Chitya Pérez, son algunas de las motivaciones del movimiento revocatorio contra Dau.



"La revocatoria es necesaria cuando no se cumplen las metas del plan desarrollo, además su falta de respeto a los ciudadanos, al concejo y autoridades. Los diferentes hechos de corrupción en los que se ha visto envuelto. La no entrega de pruebas de coronavirus a tiempo que costó muchas vidas; los sobrecostos en pruebas rápidas y gel antibacterial", señala Fanny Pachón, una de las ciudadanas que busca revocar a Dau.



(Le puede interesar: Movimiento para revocar a Quintero se inscribió en la Registraduría)



Los contradictores de la administración sostienen que Dau no ha avanzado en la lucha contra la pobreza.



"En la lucha contra la corrupción no ha realizado nada de lo que ley tiene estipulado, y en la lucha contra la pobreza la cifras del Dane lo evidencian", suma Jackeline Perea, otra ciudadana inconforme con la administración.



(Además, lo invitamos a leer :Estafa en Cartagena: $ 738.000 por 4 almuerzos, cervezas y gaseosas)

Funciuonarios claves renuncian

La lista de irregularidades, según el movimiento revocatorio, es larga.



"Nombramientos sin el lleno de los requisitos; la nula inversión, es decir el porcentaje de ejecución no supero el 20 por ciento; el nombramiento del fallido del contralor Héctor Consuegra que dejo un sinsabor, la contratación irregular de Cynthia Pérez, exprimera dama; la exzar anticorrupción, Lidy Ramirez; medio gabinete interino en menos de un año; la contratación durante la pandemia tiene muchos vacíos y temas de corrupción por presuntos sobrecostos, por ello los organismos de control tienen investigaciones abiertas, el contrato de las luces navideñas sin soportes de CDP, y RP, entre una larga lista", suma Jackeline Perea.



Ante los pasos amenazantes de la revocatoria, varios funcionarios de Dau, criticados por los contradictores de la administración, han renunciado.



La última, y recurso humano clave dentro de la administración, es Diana Martínez, secretaria general.



"Para evitar la prolongación injustificada de una interinidad que no le hace bien ni a la administración, ni a la ciudad, decidí renunciar al cargo de Secretaria General. Agradezco al alcalde William Dau toda su confianza y su decisión de mantenerme en la administración como asesora", señaló en uno de los apartes en su carta de renuncia, la secretaria general de la alcaldía, y mano derecha de Dau, Diana Martínez Berrocal.



A ella, los contradictores del alcalde no le perdonan la contratación de la polémica Cynthia Pérez Amador,y el manejo de algunos temas clave durante la pandemia.



El movimiento ciudadano 'Cartagena Corrige' ya recibió los formatos de inscripción, y el próximo 12 de enero firmarán, ante la Registraduría, la solicitud de revocatoria.



Por su parte, al mandatario ha señalado que 'la revocatoria de mandato en Cartagena busca abrir paso a corruptos y malandrines que han tenido a Cartagena en la pobreza'.



John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

- Playas de Cartagena repletas de turistas, pero sin bioseguridad

- Presunto ladrón linchado en Soledad salió del hospital y está libre



- Ciudades capitales ya piensan en toque de queda para puente de Reyes