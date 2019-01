Caso de EPS Comfacor está en apertura de procedimiento administrativo

La Superintendencia Nacional de Salud confirmó a EL TIEMPO que emitió un acto de apertura de procedimiento administrativo para una eventual revocatoria de la autorización de funcionamiento; es decir, para operar como prestador del servicio de salud en contra de la EPS Comfacor, que tiene sede principal en Montería y opera en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico.

La decisión está sustentada en el supuesto incumplimiento de las condiciones de habilitación y la falta de cobertura en las complejidades.



De igual forma, la desidia para el cobro de la cartera y el pago de la deuda que ha conllevado a un alto endeudamiento.



Así mismo, Comfacor no cumpliría con las condiciones financieras de capital mínimo, patrimonio requerido e inversión para la reserva técnica exigida por la ley.



La Supersalud señala que, con esta decisión se pretende agotar la etapa previa a la toma de la decisión definitiva, en la cual la EPS tiene un plazo de cinco días para ejercer su derecho de defensa y contradicción, siguiendo el debido proceso.



"Vencidos los cinco días, la Superintendencia decidirá si esta EPS está en condiciones de seguir operando o no. De hallarse que sí puede operar, no habrá revocatoria de habilitación. De lo contrario, podría haberla y en ese caso la decisión final, que estará a cargo del Superintendente, será objeto de notificación en el momento que suceda", explicó la entidad a este medio.



También señaló que "previo a la toma de una decisión de estas (autorización de funcionamiento), debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que el servicio continúe prestándose de manera ininterrumpida".



Aclaró que, "la Supersalud, previo a cualquier decisión de sacar del sistema a una EPS que no cumple con los requisitos, hace un estudio en el que determina cuáles van a ser las EPS receptoras de esos usuarios y se asegura de que estén en la capacidad de prestar el servicio sin causarle traumatismos a la sociedad y a los demás actores del sistema, garantizando siempre el derecho a la salud a los afiliados".

La EPS que está en aprietos

En agosto del año pasado, la Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por un total de $17.316 millones de pesos en la EPS Comfacor de Córdoba.



Según el informe de la Contraloría, recursos que debían destinarse exclusivamente a la prestación de servicios de salud, se desviaron para contratar terceros privados para la administración de la EPS en otros departamentos de la región Caribe,.



De igual manera, para pagar patrocinio, servicios de publicidad y, también, beneficios extralegales de nómina.

Gudilfredo Avendaño M.

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA