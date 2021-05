Santa Marta se declara en desobediencia por restricciones contra covid

Los comerciantes del centro y el mercado de Santa Marta anunciaron que a partir de este lunes 3 de mayo no acatarán las medidas restrictivas que estén vigentes en la ciudad por la pandemia del covid-19.



El gremio tomó la decisión de entrar en desobediencia, en una señal de rechazo e inconformismo por las marchas contra la Reforma Tributaria organizadas por Fuerza Ciudadana, movimiento político de que respalda a la alcaldía y la gobernación, en las que, aseguran, se hizo caso omiso de las normas de bioseguridad y se atentó contra la salud y la economía en la ciudad.



A los propietarios de establecimientos comerciales les causó indignación que mientras a ellos se les obliga a cerrar temprano y no funcionar los fines de semana, las autoridades administrativas motivan a la gente a salir masivamente en a las calles para protestar incluso los días de confinamiento.

Vemos cómo el mismo gobierno que nos encierra, invita a las personas a aglomerarse y exponerse al virus FACEBOOK

“Es inaudito que al comercio se le imponga tantas restricciones para funcionar bajo el pretexto que primero la vida que la economía, pero vemos cómo el mismo gobierno que nos encierra, invita a las personas a aglomerarse y exponerse al virus”, manifestó el comerciante Omar Mejía.



Los comerciantes aseguran que el aumento de medidas que se decretaron por el pico alto de marzo y abril, los ha obligado a despedir empleados y endeudarse para no quebrar.



A pesar del esfuerzo que han hecho para sostenerse todo este tiempo, les preocupa que los contagios no bajan y las clínicas siguen colapsadas, por lo que seguramente se extenderán las restricciones que tanto los perjudica.



Los comerciantes desde el lunes instalarán carteles en las afueras de sus negocios informando sobre su decisión de no acogerse al nuevo decreto que comience a regir en la capital del Magdalena.



En ese sentido, decidieron que atenderán en sus locales a toda la clientela sin importar el pico y cédula o cualquier otra medida que se establezca en la ciudad durante los próximos días.



Los comerciantes manifestaron que también está en contra de la Reforma Tributaria pero por la actual coyuntura que enfrenta la ciudad por la pandemia, no era un momento adecuado para organizar marchas multitudinarias que aceleren la transmisión del virus.



“Teníamos toda la esperanza que en mayo en el mes de las madres, comenzáramos nuevamente a recuperarnos pero todo apunta que será igual o peor que estas semanas difíciles que hemos pasado”, añadió otro comerciante.



Los propietarios de restaurantes del Centro Histórico también se estarían organizando para sumarse a esta posición de desobediencia contra el gobierno distrital.

