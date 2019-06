Comercio de Pijao, Quindío, sufre por el cierre de vía de acceso

Las pérdidas de los comerciantes de Pijao, Quindío, siguen aumentando desde el cierre de principal vía de acceso al municipio.

Los habitantes de esta localidad, denominada el primer pueblo sin prisa de Latinoamérica, completaron dos meses sin su vía de acceso, la cual colapsó por el debilitamiento de una parte de la calzada a causa de las lluvias. Sin embargo, hace unos días, la Gobernación reveló que tras varios análisis se halló una falla geológica en esa carretera.



Luego del informe presentado por el secretario de Infraestructura del Quindío, Juan Osorio, en la Asamblea del departamento, sobre una posible necesidad de reubicar el municipio de Pijao, las reacciones de los habitantes de esta localidad no se hicieron esperar.



Para la líder y directora de la fundación Pijao Cittaslow, Mónica Flórez, se trata de una ‘cortina de humo’ frente a la responsabilidad de la Gobernación del Quindío. “Ellos ya sabían lo que estaba sucediendo en la vía. Ahora que no nos salgan con que es por una falla geológica cuando es por la enorme desidia con la que han manejado esto”, dijo.



El secretario Osorio informó en la Asamblea que la vía principal no se puede habilitar todavía porque persiste el riesgo. “La situación en Pijao empeora con esta falla geológica que pasa por el punto donde se fue la calzada”, indicó.



Respecto a lo informado por Osorio, Flórez anotó que no debe generar temor entre la población pues los resultados del estudio aún no se conocen. “Ellos solo dicen que es una situación muy complicada pero no dan soluciones. El gobernador desde un escritorio nos dice que la vía podría estar cerrada seis meses sin importar las tremendas afectaciones que ya tenemos los pobladores”, lamentó.



A los habitantes del municipio les preocupa las demoras en la búsqueda de soluciones pues llevan casi dos meses transitando por una vía alterna que presenta al menos seis puntos críticos. Advierten que las pérdidas ya son incalculables pues sectores de la economía local como la agricultura o el turismo se han visto impactados.



La Cámara de Comercio de Armenia elaboró un sondeo entre los comerciantes de Pijao, el 93 por ciento de los empresarios consultados reportó pérdidas y afectación por el estado de la vía. Al 88 por ciento le disminuyeron sus ventas. El 57 por ciento notó la disminución de los visitantes al municipio y el 43 por ciento habló del aumento en el costo de los productos.



“Desde la sociedad civil hemos hecho un enorme esfuerzo por tener un turismo responsable y cuando estaba funcionando nos ponen una vía alterna y no nos dan soluciones, no tocan puertas ni gestionan nada”, dijo la vocera del movimiento Cittaslow en Pijao.



Además del daño en la vía, este poblado en temporadas de lluvias anteriores se ha visto inundado y sufriendo por el desbordamiento de un río. De ahí que en noviembre del 2018, el Tribunal Administrativo del Quindío les ordenó a autoridades nacionales y locales acciones para garantizar la seguridad y prevención de desastres, pero este no ha sido cumplido.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO