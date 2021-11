En Sincelejo, comercio pide pedagogía por uso de carnet de vacunación covid

Teniendo en cuenta que apenas la reactivación económica en Sincelejo se está iniciando, y las personas son propensas a no cumplir con las normas, los comerciantes solicitaron una semana de pedagogía para exigir el carnet de vacunación contra el covid-19.



Para tal efecto, los representantes del gremio en la ciudad hicieron la solicitud ante la Secretaría de Gobierno comenzar y comenzar a implementar la medida desde este fin de semana y continuarla en los próximos días.



Un llamado a los que aún nok se han vacunado

Sucre pronto va a caer en una crisis muy grande comercial. Los sectores de bares no tienen como trabajar, FACEBOOK

“No queremos que se presenten pugnas entre la Alcaldía de Sincelejo, el comandante de la Policía en Sucre y el sector comercial, lo que entraría a afectar al gremio, porque muchas personas van a querer ingresar a los sitios sin la presentación de este documento”, dijo Octavio Pacheco, presidente del gremio de comerciantes.



Señaló, que el objetivo es evitar cualquier contingencia con la medida a futuro, porque conocen la idiosincrasia del hombre de la región.



Manifestó, que están dispuestos a acatar todas las normas dispuestas por el gobierno nacional, departamental y municipal.



Hacemos casos a todas esas herramientas que ellos creen que son de beneficio para el sector y la salud, pero también hacemos el llamado a que tengan pendiente al sector comercial, no solamente colocándoles normas y acciones, sino, que puedan verificar todos los cuestionamientos que el gremio también tiene”, precisó.



En este sentido se refirió a la forma como la empresa distribuidora de cervezas viene perjudicándolos al venderle el producto únicamente a los distribuidores mayoristas, dejando a los dueños de negocios sin la bebida.



“Sucre pronto va a caer en una crisis muy grande comercial. Los sectores de bares no tienen como trabajar, el calzado no tienen materia prima, en los sectores principales de comidas, los empaques, vasos y otros elementos, los precios están por las nubes”, afirmó.



Ratificó, que todos los decretos están dispuestos a cumplirlos, pero invitó a las autoridades de turno a que miren las estadísticas para tomar acciones con respecto a las cosas negativas que están actuando sobre los comerciantes.

Tenderos se quejan

En lo que tiene que ver con la distribución de la cerveza señaló, que la problemática se vive en todo el Departamento, porque la empresa dueña del producto no está vendiendo las cajas correspondientes para que un comerciante pueda sacar su negocio a flote.



“Si necesitas 40 cajas, sólo te venden 10 y hay que recurrir ante los revendedores, quienes se aprovechan de la situación obligándolos a comprar un licor que no se necesita, o tiene poca salida en el mercado”, contó.



Anotó, que la situación afecta el crecimiento económico del comerciante, lo que ha obligado a realizar una reunión con la presencia del secretario de desarrollo económico de Sincelejo y representantes de la empresa.



Contó, que ya se presentó un inconveniente con los camiones repartidores de cervezas, los cuales fueron retenido cerca al corregimiento de Chinulito, en la zona rural de Colosó, en la vía a Toluviejo y Sincelejo, por el desabastecimiento de las cervezas.



Dijo que otro tema que les preocupa es el de la inseguridad, lo que continúa agobiando al sector comercial.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

