Pérdidas millonarias generó la falta de fluido eléctrico en Sincelejo y Corozal durante el

pasado miércoles y parte del Jueves Santo, a raíz de trabajos de mantenimiento que realizó la empresa Afinia, filial del grupo EPM encargada del servicio en esta zona de la Costa.



La empresa programó la construcción de la segunda línea de alta tensión entre las

subestaciones Chinú (Córdoba) y Boston, en Sincelejo, que de acuerdo con los funcionarios directivos de la empresa, beneficiará a un millón de usuarios de Sucre, Bolívar y Magdalena.



Los trabajos fueron programados desde las 4 de la madrugada, hasta las 6 de la tardes del miércoles, pero sin embargo se extendieron hasta el jueves santo, pasadas las 9 de la mañana.

Lo perdieron todo

Dolores Villadiego Pereira es una madre cabeza de hogar de Sincelejo, quien señala, que con mucho esfuerzo ha logrado montar una tienda para sostener a sus hijos, pero que sin embargo, a raíz de la falta de luz perdió toda su mercancía.

Tuve una pérdida por más de tres millones y medio de pesos por la falta de luz durante más de 24 horas. Necesito que me respondan por los daños y perjuicios que me generó esta situación FACEBOOK

“Tuve una pérdida por más de tres millones y medio de pesos por la falta de luz durante más de 24 horas. Necesito que me respondan por los daños y perjuicios que me generó esta situación, no tengo quien me ayude, soy madre cabeza de hogar”, dijo.

Afirmó, que la mercancía quedó solamente para botarla, porque no tuvo cómo refrigerar los productos, en especial las carnes.



Así como Dolores Villadiego Pereira, muchas son las voces de comerciantes que se escucharon, por las altas sumas de dinero en productos que perdieron por la situación.

Rechazo de comerciantes

Ya el gremio de comerciantes de Sincelejo había rechazado la realización de estos trabajos durante los días santos, al considerar que perderían dinero durante el tiempo de su ejecución.



“Es una fecha importante para nosotros los comerciantes, es como si fuera diciembre, o enero donde se obtienen buenas ganancias y no estamos de acuerdo con la ejecución de las obras para esta fecha. Hay otros días en los que pueden hacer los trabajos”, dijo Octavio Piedrahita, presidente del gremio de comerciantes.



Imprevistos Funcionarios de la empresa Afinia indicaron, que los trabajos se extendieron más de lo previsto ante algunos inconvenientes de último momento, a pesar de la participación de 80 ingenieros y técnicos especializados.



“La compañía ofrece excusas a la comunidad, reiterando que comprende las incomodidades ocasionadas durante las labores”, manifestaron en un comunicado.

Se repiten trabajos

Nuevamente mañana martes la empresa Afinia ejecutará trabajos que demandarán sacar el servicio durante 12 horas, en esta ocasión para poner en operación el tercer

transformador de potencia de la subestación Chinú planta.



“El equipo técnico especializado en alta tensión será el encargado de desarrollar los trabajos que corresponden a la fase final de este proyecto, actividades complejas que requieren de la interrupción del servicio entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m. en la zona urbana y rural de los municipios de Sahagún, Chinú, Tuchín, Chimá y San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba y Sampués en Sucre”, informaron.



Dijeron además, que es un proyecto que permitirá garantizar la estabilidad y confiabilidad del servicio en Córdoba y Sucre.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo