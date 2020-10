Comerciantes del centro de Cesar, al borde de la quiebra por covid-19

Los propietarios de billares, discotecas, estaderos y otros comerciantes de este sector de La Jagua de Ibirico (Centro del Cesar) se declaran insolventes y anuncian quiebra masiva tras la coyuntura generada por la pandemia del coronavirus.

(Lea también: Habló el primer colombiano en recibir la vacuna del covid-19)

En el exterior de sus negocios se destacan varios carteles como medio de protesta, con mensajes como: “Estamos quebrados”, “Son siete meses sin producir un solo peso, exigimos reapertura, con protocolo sí podemos”, en los que reflejan su descontento ante la falta de ayuda económica por parte del Gobierno Nacional.



“¡Estamos al borde de la locura!, esta inactividad nos ha llevado a la quiebra, por motivos de fuerza mayor nos vemos obligados a incumplir con nuestras obligaciones por lo que solicitamos al alcalde nos permita reactivar los establecimientos comerciales para seguir sobreviviendo”, dijo José Amín Hernández, miembro de la Asociación de Comerciantes de Licores de La Jagua.

En el municipio hay más de 600 familias que se benefician de este renglón de la economía y, ante la falta de apoyo, podrían declararse en emergencia, ya que muchos de ellos no pueden desarrollar su actividad comercial y se han visto precisados a cerrar sus establecimientos comerciales.



“Son siete meses sin trabajar, no tenemos como enfrentar las deudas adquiridas con el banco. En mi caso, hice una inversión de 120 millones de pesos para montar un billar, ahora no tengo cómo pagar el préstamo bancario, el alquiler del local y los salarios de 18 empleados contratados”, recalca el vocero de la asociación.

Los establecimientos comerciales permanecen cerrados con estas pancartas. Foto: Ludys Ovalle

(Le puede interesar: Sentido homenaje póstumo a médicos víctimas del covid en Barranquilla)

Reclaman acompañamiento de las autoridades

En el marco de la cuarentena por la pandemia del covid-19, se han incrementado los negocios informales en La Jagua de Ibirico, muchos de los cuales funcionan en los alrededores del municipio, en casas residenciales, que vienen incumpliendo los protocolos y medidas de bioseguridad.



“Hay personas que han montado mesas de dominó debajo de un palo de mango y han terminado colocando mesas de billar en la sala de sus casas. En las galleras también se observan estos juegos de ocio”, aseguró Amín.

Frente a este panorama, se comprometen ante la administración municipal, a adoptar los procedimientos necesarios para reestructurar sus negocios y, con ellos, estar mejor preparados ante la pandemia.



“No hay equidad, porque mientras nosotros actuamos como negocios legales, estamos cesantes, y ellos actúan de manera irresponsable, porque incumplen las medidas de seguridad, ¡nadie controla a nadie!, por eso exigimos el acompañamiento de las autoridades”, subrayó el vocero.

Llamado a la alcaldía

Los comerciantes de este sector se encuentran a la espera de la implementación de medidas urgentes por parte de la alcaldía de esta localidad y que les faciliten alternativas para subsistir en medio de esta crisis.

(Le recomendamos: Los archivos judiciales sobre el asesinato del ídolo Rafael Orozco)

“A los comerciantes formales les pedimos una espera hasta mediados de este mes para que presenten una propuesta de cómo pueden reabrir sus negocios, preservando los protocolos, ya que en la zona se han presentado 681 casos de covid, de los cuales hay activos 120 y debemos evitar la propagación del contagio”, explicó Tatiana Ríos, alcaldesa encargada de La Jagua de Ibirico.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar