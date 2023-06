Comerciantes estacionarios del Balneario Hurtado, reclaman garantías laborales mientras se ejecutan las obras del Ecoparque del Río Guatapurí, proyecto que potenciará el turismo en la capital del Cesar.



Los afectados bloquearon una de las arterias principales de este sector, alegando que la alcaldía les incumplió los acuerdos establecidos. Afirman que esto les ha ocasionado pérdidas económicas.



La zona es una de las más concurridas por propios y visitantes, bordeada por el emblemático río Guatapurí, el parque de La Provincia y la Glorieta de Los Juglares, donde convergen las esculturas de La Sirena Vallenata, Carlos Vives, Kaleth Morales, Iván Villazón, Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías.

Vendedores reclaman garantías para su labor en este sector

La alcaldía municipal, insistió en que la limitación al acceso del río Guatapurí, parte de la inconciencia de algunos ciudadanos, por lo que se adoptarían restricciones más drásticas. Foto: archivo particular

Maryoris Arrieta, secretaria de la Asociación de Vendedores Protectores del Balneario Hurtado (Asprobhu), es una de las inconformes por esta situación. Desde hace ocho años es propietaria de un negocio donde expende refrescos, gaseosas y cervezas.



Sostiene que la mayoría de los vendedores no tienen garantías para ejercer su labor en este sector. Les preocupa que la administración municipal no les asigne un lugar cuando termine la construcción del ecoparque.



“Cuando comenzaron las obras no socializaron con nosotros. Lo hicieron después de que hicimos un plantón. Luego nos ubicaron en un espacio mientras terminaban la primera etapa de la obra. Esta fase ya pasó, y ahora encerraron el otro sector. ¿De qué vamos a vivir? Nos da temor que cuando todo esté listo, nos lleven para otro sitio”, comentó la mujer.



El Proyecto ‘Eco parque Río Guatapurí”, es una iniciativa liderada por la alcaldía de Valledupar, que busca fortalecer la dinámica económica de la región a través del turismo.



Las obras demandan una inversión de diez mil millones de pesos. La intervención va desde el parqueadero del puente colgante hasta la malla vial de la DPA, un área de 17.500 metros cuadrados.

Las obras iniciaron hace tres meses

Balneario Hurtado Foto: archivo particular

El proyecto conlleva zona peatonal, ciclorruta y áreas verdes. Contempla, además, 12 locales comerciales fijos y movibles para albergar a los comerciantes de comidas y bebidas de la zona.



A pocos días de ejecutarse, generó malestar entre los vendedores estacionarios de Hurtado y críticas por parte de los ambientalistas de esta sección del Caribe colombiano.



Frente a esta situación, Mello Castro, alcalde de Valledupar, explicó que desde el momento de la construcción se concertó un sitio temporal para los vendedores de la zona.



“Lo que pasa es que cuando se habló de la construcción, llegaron nuevos vendedores informales que no están asociados a las corporaciones adscritas en esta zona. Muchos se han aprovechado de este espacio público, cosa que hoy estamos controlando”, resaltó el mandatario.



En este mismo sentido, recalcó que las obras iniciaron hace tres meses y avanzan de acuerdo al cronograma establecido. La conclusión del proyecto está programada para octubre o noviembre.



“En este momento, el sector es un nido de drogadicción. Pretendemos brindar un espacio digno para las familias y turistas. Cuando las obras concluyan, esperamos ubicar a los vendedores que están censados desde hace muchos años en la zona”, detalló Castro.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar