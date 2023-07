Más del 90 por ciento de los comerciantes de Tolú en Sucre se encuentran en la quiebra, por la disminución en más de un 50 por ciento en las ventas, la inseguridad y la delicada situación que enfrentan con la demolición que pretende hacer la administración municipal de sus locales.



(Lea: No podemos decir 'el fin de la guerra': comandante de las FFMM a Petro)



El gremio más afectado es el que se ubica en el sector del San Andresito 2, donde los locales comerciales comenzaron a ser destruidos, al parecer por la administración municipal, con el objetivo se construir un nuevo proyecto.

Las ventas no se ven por ninguna parte, la inseguridad en el municipio es grande FACEBOOK

TWITTER

“La situación la está enfrentando todo el gremio en general, no solamente quienes estamos en San Andresito 2. Las ventas no se ven por ninguna parte, la inseguridad en el municipio es grande y somos los comerciantes quienes llevamos la peor parte”, dicen los voceros del gremio.



(Además: Video: disidencias habrían quemado camión con cerveza en Cesar y la comunidad lo saqueó)

Sin ningún apoyo de las autoridades

Facebook Twitter Linkedin

Hay perdidas millonarias. Foto: Cortesía

Los comerciantes de Tolú dicen que no reciben el apoyo de nadie en el municipio y que por el contrario, tal parece que la administración estuviera en su contra.



“Uno de los problemas más graves que enfrentamos son los constantes robos de nuestra mercancía. Los ladrones ingresan a nuestros locales y se llevan lo que encuentran a su paso sin ningún control. La misma situación la viven los turistas que llegan al balneario y esto lo que haces es atemorizarlos”, indican.



(También: Las listas de cobro que encontraron en el allanamiento a la celda del Negro Obert)



Cuentan que la inseguridad no permite que el turismo se acerque hasta el comercio para adquirir sus productos y que la Policía Nacional no controla con efectividad el tema de los atracos.

Demolición de locales

Un día cualquiera llegaron con maquinaria para demoler el lugar, porque proyectaron una obra sin socializar FACEBOOK

TWITTER

El más reciente problema que tienen 90 comerciantes de los locales de San Andresito 2, es la demolición del lugar donde están ubicados.



“Un día cualquiera llegaron con maquinaria para demoler el lugar, porque proyectaron una obra sin socializar con quienes hemos permanecido en los locales durante 35 años. Varias colmenas fueron destruidas y los comerciantes prácticamente desalojados”, contaron.

Facebook Twitter Linkedin

Negocios destruídos Foto: Cortesía



Durante varios días los comerciantes llevan a cabo una protesta en el sector de la avenida primera y frente a la sede de la Alcaldía.



(Le puede interesar: Video: cae en Barranquilla la banda que a través de Dj's vendía narcóticos en fiestas)



“Hasta el momento nadie se ha reunido con nosotros, la administración municipal no se pronuncia, pero las obras fueron paralizadas. Esperemos que una comisión del gremio se pueda reunir con funcionarios de la Alcaldía para lograr un acuerdo”, expresaron.



Recordaron que tienen un comodato firmado a 50 años para estar en los locales comerciales y que todavía el tiempo no se cumple.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo