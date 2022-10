Los comerciantes de Sincelejo agobiados por los constantes atracos a sus negocios anunciaron que recurrirán a las armas de fuego para impedir que la delincuencia siga afectando sus finanzas.



Así lo ha manifestado el presidente del gremio en Sincelejo, Octavio Pacheco, quien aseguró que la cifra que se han llevado los ladrones durante el año en los diferentes negocios supera los 2.500 millones de pesos.



(Además: Indígenas del pueblo awá claman por ayuda ante crisis humanitaria en Nariño)



“Se vienen presentando entre 12 y 15 atracos diarios y ya las personas no están colocando los denuncios, no van a la Policía, se perdió el respeto y la credibilidad por la fuerza pública y las entidades”, dijo el comerciante.

Atracos con arma en mano a clientes y comerciantes

A las personas les da miedo ir a comprar, llegar hasta los negocios porque ahí mismo te pueden atracar con arma en mano, lo que se constituye en una situación muy difícil para todos FACEBOOK

TWITTER

Manifestó el líder que hay una zozobra en la ciudad, que los comerciantes y la comunidad en general tiene miedo por lo que sucede, lo que ha llevado a que los negocios bajen sus ventas e inclusive muchos de ellos hayan cerrado sus puertas.



“A las personas les da miedo ir a comprar, llegar hasta los negocios porque ahí mismo te pueden atracar con arma en mano, lo que se constituye en una situación muy difícil para todos”, expresó.



Señaló que se han hecho mesas de trabajo, reuniones con la Policía Nacional, con funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación y los resultados en contra de la delincuencia no se han dado.



(También: Liberan en el Cesar al ganadero y empresario de Córdoba Salim Haddad)



“Como comerciantes ya no sabemos qué hacer y creo que la única manera es que uno también tenga la forma de defenderse, porque estamos ante una desigualdad. Mientras los bandidos tienen armas a su disposición, nosotros simplemente los esperamos con las manos vacías, sólo con la plata para que ellos se las lleven”, explicaron.

Facebook Twitter Linkedin

Operativos de la Policía Foto: Policia Nacional

Organizarse para armarse

Nosotros solamente queremos son garantías y si el Estado en estos momentos no puede dárnosla, tenemos que poder brindárnosla, porque la situación es muy difícil FACEBOOK

TWITTER

Afirmaron los comerciantes que iniciaron una organización seria buscando la reglamentación de la mano con el gobierno para no ser objetos de señalamientos y malas interpretaciones.



“Nosotros solamente queremos son garantías y si el Estado en estos momentos no puede dárnosla, tenemos que poder brindárnosla, porque la situación es muy difícil”, precisó.



Han manifestado los comerciantes que más allá de la situación que enfrenta el gremio, la situación de inseguridad se ha salido de control afectando a toda la ciudadanía.



(Vale la pena leer: Sigue sin esclarecer el crimen de albañil en el barrio Zaragocilla de Cartagena)



De acuerdo con las estadísticas que llevan los comerciantes, en Sincelejo la delincuencia se ha llevado de sus negocios más de 2.500 millones de pesos, sin incluir los más recientes atracos ocurridos donde se reportan más de 130 millones de pesos.



El más reciente atraco habría sido cometido contra un comerciante y prestamista en el barrio Ciudadela Suiza, al suroriente de Sincelejo, donde al parecer un comando con más de nueve personas ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para llevarse más de 100 millones de pesos.



El presidente del gremio sostuvo también que le hurtaron 25 millones de pesos a otro comerciante en Sincelejo y en diferentes locales se llevaron uno, dos y tres millones de pesos por negocios.



“Esto se salió de control, la delincuencia está desatada, hay que hacer algo, de lo contrario quedamos a espesas de la delincuencia”, indicó.



Desde el comando de la Policía Nacional en Sucre han manifestado que continúan con operativos en diferentes puntos de la ciudad y en especial en la zona céntrica, pero no se manifestaron con relación a la intención de los comerciantes de armarse.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo