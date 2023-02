La Sociedad de Activos Especiales -SAE- expropió la finca 'La Bendición', ubicada entre los municipios de Sincelejo y Sampués (Sucre), propiedad del comerciante y ganadero Elías de Jesús Sánchez Mercado, quien la adquirió de buena fe el 18 de marzo de 2014.



Para la SAE, el predio en mención fue adquirido con dineros ilícitos, lo que es desmentido por la persona que la compró, acreditando su trabajo como comerciante a través de la Cámara de Comercio de Sincelejo, durante más de 25 años.



Cuidado: ¡que no le pase a usted!

La finca fue comprada en el marco de la ley, dentro de la mayor fé posible, no había ningún problema y nos basamos en la información que entregó la oficina de Instrumentos Públicos de Sincelejo

La finca fue adquirida al señor Orlando Antonio Pérez Bautista, a quien, presuntamente, no le figuraba ningún antecedente judicial, ni ningún problema con las autoridades.



"La finca fue comprada en el marco de la ley, dentro de la mayor fé posible, no había ningún problema y nos basamos en la información que entregó la oficina de Instrumentos Públicos de Sincelejo", dijo el comerciante Elías Sánchez.



Contó además que fue adquirida a través de su razón social como comerciante: Hogar y Estilo Distribución SAS.



Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- desalojaron finca con presencia de la Policía Nacional



Mostramos los préstamos ante las entidades bancarias, nuestra labor de tantos años en el comercio de Sincelejo. Recurrimos a la acción de tutela y otras figuras jurídicas y la SAE no entró en razón

Según Elías Sánchez Mercado, de la noche a la mañana se inició un proceso de extinción de dominio, porque presuntamente la finca fue adquirida con dineros del narcotráfico, por lo que junto con sus abogados buscan demostrar lo contrario.



"Mostramos los préstamos ante las entidades bancarias, nuestra labor de tantos años en el comercio de Sincelejo. Recurrimos a la acción de tutela y otras figuras jurídicas y la SAE no entró en razón", contó.



Señala que, sin esperar a que se resolvieran las medidas que figuran en los estados judiciales, funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- procedieron a desalojar la finca con la presencia de la Policía Nacional.



"No permitieron que tuviéramos acceso al acta de desalojo, no entregaron copia del mismo, los animales que estaban en la finca fueron maltratados, algunos murieron, no hubo explicación de nada y no tuvieron ni entrevista con mi abogado", indicó.



Afirma que abrió un proceso en un juzgado de Medellín para demostrar la buena fé con la que se adquirió la finca; dice que además presenta su hoja de vida limpia, pero la SAE no ha tenido en cuenta esa situación.



Este hombre dice que su patrimonio económico se fue al suelo y ahora entró en un proceso de quiebra.

Entrega a mujeres artesanas



lo más grave de todo es que el señor Jaime Andrés Osorno Navarro, vice presidente de la SAE y Daniel Rojas Medellín, su presidente, han manifestado que la finca había sido adquirida por mafiosos...

En el transcurso de la semana pasada, mujeres artesanas y campesinos del municipio de Sampués, zona indígena de Sucre, comenzaron a instalar carpas frente a la finca 'La Bendición' en espera de que los funcionarios de la SAE iniciarían el proceso de entrega de las tierras.



"Todo se ha hecho en tiempo récord y lo más grave de todo es que el señor Jaime Andrés Osorno Navarro, vice presidente de la SAE y Daniel Rojas Medellín, su presidente, han manifestado que la finca había sido adquirida por mafiosos y delincuentes, lo que me coloca, al igual que a mi familia en peligro de muerte", dijo.



Elías de Jesús Sánchez Mercado anota que instauró una denuncia formal ante las entidades competentes sobre el caso solicitando de paso protección, ya que teme por su vida.



Los abogados de Elías Sánchez consideran que son graves las acusaciones, teniendo en cuenta que ni un juez de la república ha condenado a su defendido.



Dijeron que mientras tanto, las familias artesanas de Sampués tomarán posesión de la finca sin que jurídicamente haya una solución sobre las demandas interpuestas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo