Comerciante Kelly Plazas lleva 18 días desaparecida; autoridades anuncian recompensa

Han pasado 18 días desde que se tuvo conocimiento del paradero de Kelly Johanna Plazas Mana, una mujer de 43 año oriunda de Neiva. La angustia de su familia e hijas se incrementa con cada día que pasa. Se preguntan qué pasó ese 1 de marzo de 2024, último día que hablaron con ella.

Johanna es madre de tres hijas, quienes continúan la incesante búsqueda y piden apoyo de las autoridades y la comunidad en general. Se sabe que el día que desapareció se encontraba en zona rural del municipio de Rivera, Huila.

Según sus familiares, ese día Johanna salió a encontrarse con un cliente, pues trabaja como agente inmobiliaria en la región.

Debido a que no se ha obtenido ninguna información en estos casi 20 días, la Alcaldía de Neiva informó que darían como recompensa cinco millones de pesos para quien entregara información sobre la misteriosa desaparición de la mujer, a quien se le habría perdido el rastro al haber sido citada para llevar a cabo la venta del lote ubicado en Rivera.

"La alcaldía de Neiva ha tomado la decisión de ofrecer hasta cinco millones de pesos a la persona que dé información valiosa que nos permita obtener resultados, por supuesto en un tiempo razonable, para esclarecer este hecho", afirmó José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno municipal en una rueda de prensa.

Adicionalmente, aseguró que la decisión de ofrecer la recompensa por dicha información se llevó a cabo después de que el CTI determinara avances importantes en la investigación de la desaparición de Kelly.

Por lo tanto, la Administración Municipal solicitó, a quién pueda tener información sobre los hechos, comunicarse con la Fiscalía General de la Nación a través de la línea 122 o al 123, teniendo en cuenta que se le será garantizado absoluta reserva a los informantes.

¿Cuál es la hipotesis tras su desaparición?

Kelly fue vista por última vez en un lugar conocido como 'La Cabañita'. Según cuentan sus familiares.

Afirman que sobre las 5 de la tarde tenía cita para "vender o negociar un lote", pero nunca más regresó a casa. Creen que un carro de color gris se la habría llevado con rumbo desconocido y la trasladó hasta una zona boscosa.

Su carro fue encontrado en un establecimiento comercial en donde se habría encontrado con el supuesto cliente.

"La Policía Nacional no tiene información que nos permita inferir que se trata de un secuestro, todavía hace parte de la línea de investigación", dijo a medios de comunicación el coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Amigos y familiares continúan buscándola

Tras su desaparición, sus familiares y amigos han dejado ver, por medio de redes sociales, su preocupación al no saber del paradero de Kelly.

De hecho, una de sus hijas, Valentina Ramírez Plazas, publicó por Facebook que la estaban esperando.

"Ella tiene tres hijas y familia que la estamos esperando. Por favor, denuncien si vieron, escucharon o saben algo, no se queden callados. Ustedes nunca saben cuándo vaya a pasar una situación como esta", fueron sus palabras.

Adicionalmente, una de sus amigas, Cristina Guzmán, aseguró que, hasta el momento, "no se sabe nada del paradero de nuestra amiga y, aprovechando este espacio y momento donde les estoy diciendo que no sabemos nada y que no se encuentra nada en el sector en el que desapareció, a las personas que están fuera del departamento del huila que se graven la imagen de mi amiga Kelly".

Ha sido tanto el alcance que ha tenido el esfuerzo de la familia por encontrar a la mujer, que la primera dama del departamento del Huila, Ángela Parra Fajardo, se unió a la velatón que organizaron los parientes de Kelly Johanna Plazas Mana el pasado 13 de marzo en la Plazuela de la Iglesia Colonial de Neiva.

¿Quién es Kelly Johanna Plazas Mana?

Kelly Johanna, de 43 años, se desempeña como agente inmobiliaria, trabajo al que, al parecer, le dedica gran parte de su tiempo, según se puede observar en sus redes sociales.

La mujer también es madre de tres hijas, con quienes constantemente solía compartir fotografías de momentos que compartía junto a ellas.

