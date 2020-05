Rechazo contra locutor Fabio Zuluta por vulgaridades contra indígenas

Un desafortunado episodio radial tiene en líos al célebre compositor de música vallenata Fabio Zuleta Díaz, quien es criticado por sus palabras en un emisora en Valledupar.

Todo ocurrió en medio de una entrevista “jocosa” que sostuvo Zuleta con un indígena de esta comunidad, llamado Roberto “putchipu” o palabrero, en su programa “Buenas Tardes con Fabio”, que se emite todas las tardes a través de la emisora Sistema Cardenal, con sede en Valledupar, la cual fue grabada en un video que circula en las redes.



“Toda la vida se ha dicho que, en la Alta Guajira, venden las chinitas. ¿todavía venden las chinitas?”, pregunta Zuleta al entrevistado, quien responde afirmativamente.

(Le puede interesar: Hormigas culonas estarían a punto de desaparecer, en Santander)

Seguidamente, en otro segmento de la conversación, el compositor prosigue: “Decime una cosa Roberto: ¿es verdad que las chinitas no tienen pelo abajo?, ¿que son ¡carunga!? ¿Es verdad que las chinitas no se mueven cuando están enganchá? (..) ¡Ay hombe!, ¡yo quiero una que no se mueva, pa' yo enseñale!” comentó.



El suceso que fue catalogado por la Organización Indígena “Nación Wayuu” como “humor arcaico” y “enfermo”, acto “racista” y “discriminatorio” en contra de la mujer, como pilar fundamental de su cultura, por lo que anuncian acciones legales.

(Le recomendamos: Huila ya realiza pruebas de coronavirus en su laboratorio de salud)

“Como Organización Indígena de Derechos Humanos hemos venido denunciando de manera oportuna todas estas graves violaciones a los derechos de la mujer sujetas de especial protección constitucional, por lo que solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, se abra por oficio un proceso penal o disciplinario en contra del señor Fabio Zuleta por sus actos racistas y discriminatorios en contra de la mujer wayuu como símbolo de vida y resistencia, hechos estos materializados a través de la emisora Sistema Cardenal de Gámez Editores de la ciudad de Valledupar” reza el comunicado.

En este mismo contexto, señalan: “así mismo se investigue por oficio los actos de Omisión por parte de la emisora Sistema Cardenal de Gámez editores, al permitir que el señor Fabio Zuleta utilizara los micrófonos de tan prestigiosa emisora realizar acciones de racismo y discriminación en contra de la mujer indígena wayuu sujeta de especial protección constitucional”.

(Lea también: La violencia se instala en casa por efecto cuarentena)

Reacciones del hecho

Luego de la publicación del video, el Procurador General de la Nación, Fernando Carillo, también expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter, donde anunció que adelantará una denuncia contra el indígena y el director del programa “Buenas tardes con Fabio Zuleta” .

¡INDIGNANTE! Desde la @PGN_COL presentaremos una denuncia contra un indígena y el director del programa “Buenas tardes con Fabio Zuleta” de la Emisora 1050 A.M. en Valledupar, luego de la publicación de un video en el que acuerdan explotar sexualmente a varias mujeres indígenas pic.twitter.com/PWOTzGTAP4 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) May 24, 2020

De igual forma, la representante a la cámara por La Guajira, Tina Soto, también repudió el episodio desde sus redes sociales.

Es un despropósito contra las creencias y cultura del pueblo wayúu la entrevista que circula en redes.

La cosmogonía legado de nuestros ancestros, no puede ser objeto de burla y denigración por parte de un humorista guajiro y un miembro de la etnia wayúu.#lamujerwayuunosevende — Tina Soto (@tinasotogo) May 24, 2020

Fabio Zuleta es un exponente del folclor vallenato, padre del acordeonero Iván Zuleta y hermano de los artistas Emiliano y Tomás Alfonso “Poncho” Zuleta Díaz.





Ludys Ovalle Jácome

Para EL TIEMPO

Valledupar