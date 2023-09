Nuevos combates se registraron en las últimas horas en zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca, entre grupos armados, dejando un disidente muerto y varios heridos.

De acuerdo con información preliminar, el disidente murió en medio de los ataques en el sector conocido como cruce de Arcelias y La Cacharra, cerca del corregimiento El Plateado. Su cuerpo fue hallado en medio de la carretera.



Los hechos ocurrieron este miércoles 6 de septiembre.



Pobladores grabaron cuando un helicóptero del Ejército Nacional era atacado con ráfagas de fusil por grupos disidentes.

En Argelia,sur del Cauca, el Ejército Nacional busca recuperar zonas que estaban en poder de grupos disidentes. Esto ha generado combates, haciendo que la población quede confinada y que se suspendan las clases en las escuelas para proteger la vida de los niños y profesores pic.twitter.com/QZdjnAT1jd — Michel Romoleroux (@MichelRomo62022) September 7, 2023

Así mismo, desde la zona denuncian que la comunidad, entre ellos niños, han quedado en medio de los enfrentamientos.

La escuela Los Picos, centro educativo de Argelia, tuvo que ser cerrada por tiempo indefinido, con el fin de proteger la vida de los estudiantes y profesores

La escuela Los Picos, centro educativo de Argelia, tuvo que ser cerrada por tiempo indefinido, con el fin de proteger la vida de los estudiantes y profesores.



“En la medida en que se presenten situaciones como estas, hay que buscar alternativas para que la no presencialidad de los niños en las instituciones educativas no desescolarice la educación en estos territorios”, dijo el secretario de Educación del Cauca, Amarildo Correa.



Horas antes, en Corinto, en el norte de ese departamento, dos soldados resultaron heridos y varias viviendas fueron afectadas por ataques armados contra tropas del Ejército.



El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca señaló que, el hostigamiento se produjo en horas de la noche de este martes 5 de septiembre con ráfagas de fusil y explosivos.



"Dos de nuestros hombres resultaron heridos, aunque no de gravedad. Un soldado con una herida en el glúteo derecho y un soldado en la parte derecha abdominal", dijo Mejía.



Ambos militares fueron trasladados a un centro asistencial.



Información extraoficial señala que, una de las edificaciones afectadas la edificación afectada por la explosión era una de las sedes del Partido Liberal.



POPAYÁN