Cauca: combates con disidentes de las Farc y ataque a un puesto de control del Ejército

Fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional se vienen registrando en zona rural de Caldono, en el norte del Cauca.Según el Ejército Nacional, en la noche de este lunes 13 de noviembre, disidentes atacaron un puesto de control donde se encontraba un pelotón del Batallón de Infantería Número 7.

Las confrontaciones se presentaron en el punto conocido como ‘El retén de las arepas’, ubicado en la vereda La venta, en el corregimiento Siberia.



Según testigos, hombres recorrieron las zonas pobladas, vistiendo prendas militares, portando fusiles de largo alcance y movilizándose en camionetas.



Tras el ataque al puesto de control del Batallón de Infantería Número 7, se reportó la incautación de material de guerra y la inmovilización de dos camionetas.



Los combatientes se dieron a la fuga por zona montañoso, indicó la Fuerza Pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, los responsables serían integrantes de la disidencia, estructura ‘Dagoberto Ramos Ortiz’.



Organismos defensores de derechos humanos señalaron que esto habría configurado una violación del cese al fuego bilateral.



“No hemos recibido reportes de afectaciones humanas. Esto que ocurre es un hecho lamentable y esperamos que se esclarezca lo sucedido para que esto no vaya afectar los diálogos que se vienen adelantando entre el Gobierno Nacional y el 'Estado mayor central' de las Farc”, expresó Diego Aguilar, secretario de Gobierno departamental.



Delegaciones de paz, Gobierno Nacional y Estado Mayor Central de las Farc, indagan sobre lo sucedido.



