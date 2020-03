El drama que viven dos colombianos atrapados en Perú por la cuarentena

“Yo viajé al Perú hace más de 20 días. Soy vendedor ambulante, pero me cogió la situación del aislamiento preventivo en esta ciudad. Ahora, los recursos se nos acabaron, con el aislamiento no puedo vender mis cosas y sin ventas no puedo pagar el hotel donde me estoy quedando con mi primo.”



Esta es la situación por la que pasa Álvaro Rafael Garizao Martínez, un colombiano que ha pasado un verdadero viacrucis al quedarse varado a 2779.0 km de su tierra natal durante la difícil realidad que vive el mundo por el coronavirus.

Álvaro Garizo es un hombre de 53 años, nacido en el Carmen de Bolívar, que se dedica a la venta ambulante de productos de costura y ofrece clases de bordado en algunas instituciones.



Todo comenzó cuando este bolivarense-por la difícil situación laboral que pasaba en Colombia- emprendió su viaje a Perú. En su travesía recorrió varias ciudades de Ecuador hasta llegar a una ciudad al nordeste de Perú llamada Piura. Allí, como él mismo relata, “me cogió el aislamiento que impusieron aquí”, cosa que no ha dejado de ser un problema.



Tanto Álvaro como su primo, Angel Martínez, quedaron varados en medio de una ciudad convulsionada por la pandemia y que tiene problemas por el aislamiento. En Perú, hasta el momento, el virus ha dejado aproximadamente 480 infectados y nueve muertos.



“Mi papá está hace días en Perú. Él tiene la nacionalidad, pero por lo del aislamiento ya no tiene con qué pagar el hotel, ni nosotros los medios para seguir enviándole dinero. En la ciudad donde él se encuentra no hay embajada colombiana. La más cercana se encuentra en Lima, a más de 20 horas”, le contó a EL TIEMPO la hija de uno de los colombianos en Perú, Vanessa Garizo.



Los intentos de comunicación con autoridades colombianas para obtener alguna ayuda han sido fallidos y las autoridades peruanas insisten en que los hombres deben acercarse directamente a la embajada.



Álvaro cuenta que él sufre de una condición médica que le exige tener una dieta balanceada para que los niveles de ácido úrico en su sangre sean estables, pero la falta de recursos lo ha tenido a punta de pan y algunos enlatados. "Todo lo que he comido ahora me impide caminar”, dijo.



Por ahora, este hombre solo pide al Gobierno de Colombia que le proporcionen las maneras o los medios para retornar a Colombia: “Al Gobierno le pido que haga lo posible por sacarnos de este país. Acá no tenemos ninguna garantía y estamos en una situación de desesperación total. Queremos devolvernos, pero me causa miedo que en estos momentos no tenemos nada y el presidente Martín Vizcarra ya dijo que se extenderá por 13 días más la cuarentena.”(Le puede interesar: En Barranquilla marcan con trapo rojo las casas donde necesitan ayuda)

Si usted conoce alguna forma de ayudar a Álvaro, puede comunicarse con él por este teléfono: +51 918 746 426

RICARDO AJIACO

Para EL TIEMPO