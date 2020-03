La pesadilla de colombianos a quienes les cancelaron vuelo en Cusco

Luego de un viaje familiar por Perú, Mariana López Restrepo, una joven colombiana que quedó ‘atrapada’ en Cusco, relató que decenas de colombianos más están en una carrera contrarreloj para lograr ingresar al país antes del cierre del aeropuerto El Dorado.



La aerolínea donde habían comprado los tiquetes de regreso para el próximo 25 de marzo les canceló el vuelo hacia Bogotá y más de 90 personas quedaron a la deriva.

El grupo de colombianos teme quedarse en Perú, sin dinero para hoteles y alimentación. ‘’Avianca y Latam abrieron unos vuelos pero ya aparecen cerrados con precios exorbitantes. 2’700.000 por persona saliendo desde Lima, y para nosotros es imposible porque tampoco tenemos cómo movernos desde Cuzco hasta Lima’’.



Agregó que ‘’esos vuelos de humanitarios no tienen nada. Dicen que van a enviar un avión para sacar esta noche a colombianos pero con tiquetes de más de 2’ 800.000 por persona. Los que pudieron pagarlos bien, pero los demás qué’’.



A través de sus redes sociales, la Cancillería informó este viernes que “partirá un vuelo comercial de Bogotá a Lima para el retorno a Colombia de los viajeros connacionales que se encuentran en la capital peruana’’.



Informó que “en cuanto a los turistas colombianos que están en CuSco, también se está adelantando la gestión para que retornen al país a través de un vuelo comercial”.



López dijo que no saben nada de este vuelo que anuncia la Cancillería y que mientras tanto el grupo de colombianos siguen en medio de la incertidumbre en Cusco.



‘’Somos 93 en Cusco y en Lima 75 personas. Estamos pidiendo vuelos humanitarios sin costos adicionales porque todos teníamos tiquetes, pero Avianca no nos está respondiendo por ellos antes nos está cobrando más y necesitamos volver a Colombia antes del cierre de los 30 días. Hay compatriotas que ya no tienen dónde estar o qué comer’’, añadió la mujer.



