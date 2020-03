El viacrucis de los colombianos que están ‘varados’ en Australia

Carolina Tafur, una joven colombiana, se fue hace tres años a vivir a Melbourne, en Australia, pero nunca se imaginó que regresar al país iba a convertirse en una pesadilla.

El vuelo que Carolina debía tomar para regresar a Bogotá saldría el primero de abril, pero desde el pasado 23 de marzo, tras el anunció del presidente Iván Duque se prohibió la entrada de vuelos internacionales al país y el vuelo quedó cancelado.



“El anuncio fue el 20 de marzo y teníamos tres días para conseguir un vuelo y volver pero fue demasiado rápido y no conseguimos nada para devolvernos”, dice Carolina.

Su visa está a punto de caducar, ya entregó su apartamento y no tiene donde vivir, ahora vive con la incertidumbre de si podrá regresar a su país o no.



“Acá ya cerraron todos los negocios que no sean de primera necesidad y los estudiantes internacionales casi todos trabajábamos en restaurantes, hoteles, limpiábamos oficinas y ahora no hay trabajo, no tenemos con qué pagar un alquiler que el mes son como 800 dólares”, indicó Tafur.



Como ella hay alrededor de 200 colombianos más que están ‘varados’ en Australia.

Diana Bueno es una santandereana que tenía su vuelo de regreso para el 26 de marzo así que no pudo viajar. Ahora está con su esposo, también colombiano, y con su bebé de cinco meses de nacido, buscando donde vivir, pues el apartamento deben entregarlo el próximo primero de abril y como canceló su curso de ingles le dan 25 días para salir del país.



“Voy a ir a donde una amiga mientras pues por Joaquín (su bebé) yo llevo unos meses sin trabajar y era mi esposo quien suplía todos los gastos y ahora no tiene trabajo porque casi todas las empresas cerraron”, indicó Diana Bueno.



A través de la red social Facebook, Carolina y otros colombianos, crearon un grupo donde fueron llegando más y más casos de compatriotas con la misma situación.



“Hay gente que venía como turista, señoras de 70 años, papás de los mismos estudiantes que venían a visitarlos y se quedaron acá, no pusieron regresar y sus visas son mucho más limitadas.Pero la mayoría no tenemos cómo vivir acá y se nos van a vencer las visas”, dice Carolina.



Con una carta dirigida a Alberto José Mejía Ferrero, embajador de Colombia en Australia, le hacen la petición para que les ayuden a volver al país.



‘Le solicitamos que por favor considere y sea consciente de nuestra realidad, que nos ayude a encontrar un camino que nos brinde un poco de luz. Somos un grupo de un promedio de 200 colombianos que necesitamos sentirnos apoyados y acompañados por nuestro gobierno, que merecemos ser tomados en cuenta, que tenemos rostros, historias, necesidades, que sentimos, que no queremos ser vistos como un número más’, dice la carta.

Ellos piden una solución humanitaria, un vuelo que pueda repatriarlos a casa, “ojala nos puedan ayudar con un vuelo de verdad esta situación no tiene precedentes y necesitamos una situación que no tenga precedentes. Nosotros seguimos el protocolo que nos indiquen, hacemos cuarentena donde nos digan pero que nos ayuden”, dice Carolina mientras su voz se entrecorta.



El Consulado les envió una respuesta pero no les dice nada concreto, “ya saben de nosotros, pero nos enviaron una respuesta preliminar donde no nos dicen nada pero tampoco nos cerraron las puertas a un vuelo humanitario”, dice Carolina.



Los casi 200 colombianos que están en el limbo en Australia, esperan una respuesta de la Cancillería, antes de que Australia entre en cuarentena y no puedan volver a salir.



Por lo pronto, viven donde les toque pasar la noche, la ayuda de sus amigos en este país ha sido determinante porque sus ahorros ya van a acabarse pronto y no saben que les espere en medio de esta emergencia sanitaria que se vive en el mundo.





