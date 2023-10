La historia de amor de pareja colombiana en Israel truncada por el terrorismo de Hamás

Ivonne Rubio y Antonio Macías pasaron el 6 de octubre en la mañana por la casa de los padres de él en Tel Aviv, Israel, y le dejaron los niños a su mamá, Claudia, para que los cuidara, se llevaron una hielera y se despidieron de ella con un fuerte abrazo.



“No fue una despedida inusual, eran muy cariñosos, pero no esperábamos esta tragedia”, recuerda Johanna, una prima de Antonio.



La pareja viajó 170 kilómetros en carro hasta el desierto de Néguev, a solo 15 kilómetros de la Franja de Gaza, donde se llevaría a cabo el Supernova, un festival de música electrónica donde celebrarían los dos años de noviazgo que recién habían cumplido, un amor que nació precisamente en una fiesta de electrónica.



Ambos nacieron en Kfar Saba, un distrito de Tel Aviv, y desde niños se conocieron por formar parte de la comunidad latina de esta ciudad. “Se dejaron de ver un tiempo y hace dos años se reencontraron en una fiesta en la que hicieron click”, relata Johanna.



Ese fue el punto de partida de un amor soñado, como lo describía Antonio. Ambos eran padres solteros, ella tenía a Aviel (4 años) y él a Manuela (6 años). “Soñaban con una pareja que amara a sus hijos y con la que pudieran formar familia”, explica la prima de Antonio.



Ivone Rubio y Antonio Macías Foto: redes sociales

La expareja de Antonio le cedió la custodia de Manuela a él debido a la cercanía de la niña con sus abuelos, Claudia y Hernando, pero nunca se alejó de su hija. Ivonne se quedó con su hijo sola, siendo una sobreviviente de violencia doméstica, pues su anterior pareja la amenazó de muerte y ella debió escapar.



Los dos sufrieron mucho tras las rupturas con sus anteriores parejas y Antonio incluso cayó en depresión.



Sin embargo, nunca dejó de ser un padre ejemplar que siempre le dedicó a su hija todo el tiempo que tuvo. Su madre recuerda que la peinaba con las mejores técnicas de su arsenal de estilista, el trabajo que le heredó a ella y por el cual él era muy reconocido en Tel Aviv, donde tenía una peluquería.



Ivonne también era una madre ejemplar. Desde que se separó luchó para darle lo mejor a su hijo. Se dedicó al modelaje y estaba estudiando becada Contaduría.



Ivonne Rubio y Antonio Macías, pareja colombiana fallecida en Israel. Foto: Cortesía

Un sueño cumplido

Antonio soñaba con una mujer como Ivonne, ella fue la materialización de sus anhelos más profundos, su amor ideal. “Hay personas muy exitosas en la vida en cuanto a lo material y otras como Antonio e Ivonne logran el milagro del amor”, dice Johanna.



Antonio pasó de la depresión a la felicidad más grande que nunca le habían visto. “En sus fotos Antonio sonreía de oreja a oreja como hace años no lo hacía”, recuerda su prima.



Durante los dos años que estuvieron juntos cada uno fue el impulso del otro y de sus dos hijos. Ya habían conformado la familia con la que tanto soñaron siempre.



“Todos los admiramos siempre por su amor. Ojalá todos encontremos uno así en la vida, que nos haga vivir en plenitud como ellos”, relata Johanna.



La luz se apagó muy pronto



La primera noche del festival fue mágica como la esperaban. A sus mentes volvieron los recuerdos de la noche en la que se reencontraron al ritmo de la música.



Les dieron las doce y la una, las dos y las tres, y como el tiempo vuela en los momentos de placer, ya el sol despuntaba sobre la tierra amarillenta de Kibutz. Pero esa mañana les aguardaba una lamentable sorpresa.



En Tel Aviv estaban los padres de Ivonne, que vieron interrumpida su rutina de la mañana cuando a las 6 a. m. entró la llamada de su hija, inesperada a esa hora.



Antonio Macías Montano e Ivonne Rubio. Foto: Instagram @ivonne_rubio24

Don Julio Rubio no alcanzó a darle los buenos días cuando la escuchó decir: “Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker”. Y colgó.



Lo mismo vivió doña Claudia, que al principio no le creyó que los estaban atacando, pensó que era tema de la fiesta, pero se escucharon las bombas y enseguida salió en las noticias. Lo último que dijo Antonio fue que no lo llamara, que estarían en un búnker y no querían hacer ruido para que no los encontraran.



Desde ese momento comenzaron los momentos de incertidumbre para las dos familias colombo-israelíes que, paradójicamente, en los años 90 huyeron de Colombia por la violencia. Hasta que este miércoles se confirmó la muerte de Ivonne y el viernes la de Antonio a manos de Hamás.



A Ivonne la encontraron debajo de un carro con impactos de bala en su cuerpo a las pocas horas del ataque y a Antonio lo encontraron seis días después en el búnker donde se había refugiado con otros nueve amigos, también con varias heridas de bala y esquirlas de una granada de mano que les arrojaron.



Alex, otro de los primos de Antonio, reveló que los amigos de Antonio le contaron que en medio del ataque al terrorista se le trabó el fusil, por eso lograron huir todos, menos Antonio, que ya estaba herido por disparos y por esquirlas de la granada.



Pese a la tragedia y los momentos de absoluto dolor que viven las dos familias, doña Claudia –en su resignación– asegura que se siente afortunada de haber tenido un hijo y una nuera tan buenos: “No puedo recriminar a Dios por llevarse a mi hijo de la peor forma: él me lo dio, él me lo quitó(…) Estoy preparada para las cosas buenas y malas”, concluyó Claudia.



A Ivonne y Antonio les gustaba disfrazarse. Él era seguidor de ánimes como One Piece y NAruto. Foto: Tomada de Instagran: Ivonne Rubio

El sepelio de Antonio se realizará este 15 de octubre en el cementerio de Ra’anana, en Tel Aviv; y el de Ivonne fue este viernes en el camposanto Har Hamenujot, en Jerusalén.



“Es triste que su luz se haya apagado tan pronto, pero en nuestros corazones siempre van a estar como un ejemplo de amor verdadero”, sostiene Johanna, con voz entrecortada.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

En X: @Duvan_AD