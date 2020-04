La tenaz lucha de los famosos colombianos que contrajeron coronavirus

Prensa UAE Emirates

Fernando Gaviria



El conocido ciclista colombiano Fernando Gaviria, quien ya superó la enfermedad, aseguró que sufrió síntomas leves de la enfermedad y que tuvo fiebre alta durante al menos 6 horas.



"Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero me encuentro bien", explicó el colombiano.



Gaviria se infectó del covid-19 en su participación en el Tour de los Emiratos, carrera que se suspendió por el virus.