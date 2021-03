Colombianos denuncian agresión de Policía de México en su luna de miel

Miguel Echeverry y Valentina Gómez se casaron a finales de febrero en Manizales y para su luna de miel decidieron viajar a Cancún, uno de los destinos más cotizados de México. Sin embargo, su experiencia estuvo lejos de ser un buen recuerdo.



La pareja de manizaleños denuncia que fueron víctimas de agresiones y extorsión por parte de la Policía Turística de Quintana Roo.



De acuerdo a sus versiones, no solo llevaron a Echeverry injustamente a la comisaría, sino que le exigieron a su esposa 300 dólares para dejarlo libre. Todo porque el hombre le reclamó al taxista un sobrecosto en la carrera.



“La noche del cuatro de marzo salimos para una discoteca que quedaba muy cerca del hotel donde nos estábamos hospedando, sector al cual ya habíamos ido varias veces. Todas las carreras nos habían costado 10 dólares, pero ese taxista nos cobró 50. Ahí yo le dije que eso no era lo que valía, que era un robo”, señaló Echeverry.



Ante la situación, el hombre pidió ayuda en el hotel, desde donde llamaron a la Policía, la cual llegó y lo arrestó a él.



"Me esposa de inmediato y le digo que me escuche, que le voy explicar, y él simplemente dice que soy un ladrón. No me escucha, me monta al camión y me lleva a la comisaría", narró el manizaleño.



Después de esto, asegura que fue golpeado por cinco uniformados. "Estando en la celda les decía que era injusto, que yo no había hecho nada y demás. Entonces, alguien dijo: 'callen a ese colombiano', y entraron y me empezaron a dar patadas. Yo me cubrí la cara, pero ellos siguieron. Después me dejaron esposado y atado a los barrotes, todavía tengo marcas en los brazos de lo fuerte que me agarraron”, dijo.



Este es el hotel donde se hospedaban Miguel y Valentina, y desde donde llamaron a los policías que los detuvieron. Foto: Familia Echeverry Gómez

Además, aseguró que temió por su vida, pues todo el tiempo le gritaban: “colombiano te vamos a matar, te vamos a picar y te vamos a dejar acá”, narró Echeverry.



Su esposa, entre tanto, luego de percatarse que Miguel no regresaba, buscó respuestas en el hotel, donde le informaron que lo habían detenido. Ella se dirigió a la comisaría donde, según su relato, le exigieron dinero para liberar a su esposo.



“El comisario le pidió 300 dólares para dejarme libre. Ella le dijo que solo tenía 150 y ante la negativa del hombre ella los empezó a grabar. Ellos, en represalia, la entraron a empujones a una celda, le quitaron los 150 dólares y a la hora la dejaron salir para que fuera a conseguir el resto”, dijo el hombre.



Sobre las ocho de la mañana del cinco de marzo, Gómez logró conseguir el dinero restante para ir por su esposo, a quien le hicieron firmar unos papeles de los que aún no conoce su contenido.



“Me pusieron a firmar y no me dejaron leer. Salimos corriendo de ahí y nos encerramos en el hotel los tres días que faltaban para el vuelo de regreso. Estábamos aterrados. Yo no me podía ni mover del dolor que tenía en todo el cuerpo, todavía estoy muy inflamado y tengo dificultad para respirar”, aseguró Echeverry.



Una vez en Colombia, iniciaron las denuncias con las que no solo esperan que haya alguna medida para los implicados, sino que los colombianos no viajen más a ese destino.



“Sabemos que es posible que nada pase porque es otro país y es una mafia muy grande, pero sí esperamos que los colombianos no vayan, que escojan otros destinos, porque Cancún es peligroso para nosotros. Hay xenofobia, nos tratan muy mal”, advirtió el joven.



Esta es la estación de Policía donde habrían encerrado a Miguel y Valentina. Foto: Familia Echeverry Gómez

Luego de su denuncia, desde el Consulado colombiano en México se pusieron en contacto con esta familia y les informaron que se apersonaron ya del caso.



Este no es el primer caso de malos tratos que denuncian los colombianos haber recibido en México. En los últimos días se han conocido diversas denuncias de maltratos y humillaciones en la zona de migración en el aeropuerto de México, muchos de quienes relatan los hechos han terminado inadmitidos.



Algunos colombianos, incluso, han señalado que les han quitado sus pertenencias, teléfonos y hasta los cordones de los zapatos. Otros señalan que han estado retenidos por más de 12 horas, les quitan el pasaporte, no los dejan comunicarse con nadie y ni siquiera ir al baño.



Ante esta situación, se conoció que la semana pasada la canciller Claudia Blum le envió una carta personal a su homólogo mexicano, en la cual le expresa la preocupación por la situación que viven los colombianos al ingresar a ese país.



Por el momento, no se han conocido detalles de la misiva, sin embargo, el Gobierno colombiano ha calificado estos hechos como “gravísimos”, pues son más de medio millón de colombianos los que viajan anualmente a este país.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

