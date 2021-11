Familia pide ayuda para traer cenizas de colombiano muerto en China

La familia de dos colombianos presos en China vive un drama por estos días. Este fin de semana falleció Armando Sánchez Roby, detenido desde hace 9 años en la cárcel de Guangzhou y quien padecía un cáncer de próstata desde hace dos años.



Su esposa, Luz Miryam Pérez, clama por que le envíen las cenizas de su cónyuge y que su hijo Walter Hugo Henao Medina, quien también está preso en esa cárcel, pueda asistir a las honras fúnebres de su padrastro.



Pérez le dijo a este medio que anoche (lunes festivo) habló con el cónsul en Guangzhou, Hernán Vargas, y le manifestó que no podían gestionar la entrega de las cenizas vía diplomática.



‘’China no permite que saquen los restos por envío, pero me dijo que alguien viene en diciembre a Colombia y que esa persona se había ofrecido a traerme las cenizas de mi esposo. Dios quiera que sí, que China dé la autorización; si no, quién sabe qué pasará con las cenizas de él’’.



Sánchez Roby y su hijastro estaban tras las rejas desde el 9 de agosto de 2012 por el delito de narcotráfico.



Pérez, que actualmente reside en Pereira, confirmó que, pese a que su esposo murió el fin de semana, aún no han cremado su cuerpo, pues el consulado solicitó permiso para realizar las honras fúnebres en la prisión. ‘’Estoy esperando que me confirmen si le pueden hacer la ceremonia conforme a nuestra tradición y que den el permiso para que mi hijo pueda asistir’’.



La última vez que Pérez y su esposo hablaron fue en junio pasado. ‘’Él venía muy delicado de salud, lo tuvieron hospitalizado muchos meses, lo operaron en abril y como había mejorado lo llevaron nuevamente a la prisión, pero volvió a presentar molestias de salud y lo tenían en el hospital de la cárcel, hasta que se agravó’’, narró la mujer.



Su hijo Walter también está muy enfermo y no tiene información de él desde hace dos meses. ‘’A mi hijo le dio una trombosis, rodó por unas escaleras y se fracturó dos vértebras de la columna, tiene presión alta y casi no puede caminar, perdió la visión por un ojo y se está quedando ciego. No ha habido la posibilidad de que tenga unas gafas que le sirvan’’, relató la mujer.



Luz Miryam pudo ayudar a sus familiares y a otros colombianos presos en China durante 6 años. A raíz de la detención de su esposo y su hijo, viajó a ese país en 2013, pero solo le permitieron quedarse hasta 2019, cuando le cancelaron la visa.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA