La última conversación entre Carlos Montaña y su amigo Fabio Nelson Guerrero Martínez fue el pasado miércoles 10 de agosto. Fabio le contó que iba a tomarse unos tragos en algún bar de Madrid (España) mientras veía la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt.

Carlos no supo más hasta el día siguiente, cuando le avisaron que su amigo se había caído desde el tercer piso de un conjunto residencial en Azuqueca de Henares, un municipio ubicado a 20 minutos de Madrid.



Aunque las autoridades en España indicaron que el caso se encuentra en reserva del sumario y no han entregado información con el fin de no manchar la investigación, se habla de un supuesto suicidio, razón que familiares y amigos de Fabio Nelson rechazan y piden que se investiguen los hechos, pues aseguran que a este bogotano de 40 años lo asesinaron.



“Fabio era una persona tranquila, vivía en paz –sostiene Carlos–. Lo que hemos podido averiguar es que se fue a tomar con cuatro desconocidos, se habla de un suicidio, pero estamos casi seguros de que algo pasó con estas personas”.

La historia de Fabio Nelson en Europa comenzó a mediados de febrero, cuando se decidió a dejar su natal barrio del Tunal, en la capital del país, para llegar a Italia a trabajar para poder enviar dinero a su papá, Fabio Guerrero, de 65 años.

Sus amigos lo recuerdan como un apasionado del fútbol. Foto: Cortesía

Carlos asegura que la idea era también reunir dinero que le permitiera saldar algunas deudas, pero la ola invernal frustró su plan y poco pudo trabajar en Italia.



“Él había pedido 10 millones de pesos prestados para hacer ese viaje y no le estaba rindiendo el trabajo –recuerda Carlos–. Pero un amigo en común lo convenció de que llegara a Madrid y ahí llegó a España y empezó a trabajar en bares y a lo último había empezado como conductor, que era lo que hacía en Colombia”.



Lo que se sabe de ese último día en el que se tuvo alguna noticia de Fabio Nelson, es que salió de un bar en Madrid con cuatro desconocidos y luego, sobre las 10:30 de la mañana del 11 de agosto fue hallado muerto.

Muchas de las sospechas sobre el supuesto suicidio de este bogotano las centran en que ya tenía todo planeado para regresar a Colombia en septiembre.



“La mamá de Fabio había muerto hace 2 años, un 10 de agosto, y él había hecho ese viaje para ayudar a su papá –explica Carlos–. Es imposible que se haya suicidado teniendo todo listo para regresar a Colombia”.



A Fabio Nelson lo recuerdan como un apasionado seguidor de Michael Jackson, tanto que en algunas reuniones con amigos solía imitarlo. Además, era un apasionado del fútbol.



“Me había dicho que si alcanzaba iba a ir a algún partido del Real Madrid por Champions para enviarme un saludo –relata, conmovido, Carlos–. No se perdía un solo partido del Real Madrid y quería cumplirse ese sueño”.

En medio del luto, Carlos asegura que junto a 14 amigos del barrio El Tunal se dio pie a la recolección del dinero que le permita a la familia de Fabio Nelson repatriar su cuerpo.



Hasta el momento se han logrado reunir 15 millones de pesos, pero la meta son 27.

Si desea colaborar, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas a Nombre de Carlos Montaña: Davivienda: 004470575152, BBVA: 0083440586, Daviplata: 3045820981 y Nequi: 3045820981.

