La tragedia de familia colombiana en playa de Bali, Indonesia

El colombiano Lucas Barrales falleció por ahogamiento el domingo 5 de enero luego de que la corriente marina lo arrastrara cuando nadaba en la playa Double Six, en la turística isla de Bali, en Indonesia.

De acuerdo con los informes de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) de Bali, Barrales nadaba hacia las 10:45 de la mañana en las aguas, ubicadas cerca del Hotel Anantara Seminyak-Kuta, y fue arrastrado por la corriente. La búsqueda del joven empezó a la 1:45 p. m. de ese mismo domingo.



La esposa de Barrales, Daian Quintero, manifestó en diálogo con ‘W Radio’ que él ingresó al mar en compañía de dos hermanos de ella, pues el viaje a Bali era un paseo familiar de siete personas.

Intempestivamente, una ola arrastró a los tres jóvenes. De inmediato, algunos surfistas que se percataron del suceso ayudaron a rescatar con vida a los hermanos de Quintero; sin embargo, el paradero de Barrales se desconoció, pues no fue visto por las personas que auxiliaron a sus familiares.



Para Quintero, la búsqueda de su esposo, con quien tiene un hijo, fue precaria y nadie alertó sobre los peligros que había en esta playa, pues en el sector no había señales de precaución o boyas que delimitaran la zona de baño. Diarios locales agregaron que en las últimas semanas en la zona donde ocurrió la tragedia se han presentado olas de unos tres metros de altura.

Luego de los operativos desplegados por Basarnas el cuerpo de Barrales fue hallado un día después a un kilómetro de donde fue arrastrado por la corriente.



“Nosotros buscamos en Google después y decía que la playa Double Six es peligrosa y tiene corrientes peligrosísimas, pero no había señales de precaución. Cuando nos avisaron del accidente, yo salí corriendo, gritando, para pedir ayuda y no había nadie. Mucho tiempo después llegó un par de salvavidas con un bote sin motor”, manifestó Quintero.



La Cancillería colombiana, por su parte, señaló que ya estableció contacto con los familiares para iniciar la asistencia debida en este tipo de casos.



Barrales, quien también tiene nacionalidad uruguaya, es un diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El bogotano, de 36 años, además estudió un postgrado la Escuela Superior de Diseño en Barcelona, España.

Daian Quintero manifestó que el cuerpo de su esposo será cremado en Balí y, posteriormente, trasladado a Bogotá. Los gastos serán cubiertos por el seguro de viaje que compraron para este paseo.



Sin embargo, la familia tiene dificultades con su retorno a Colombia, teniendo en cuenta que el viaje todavía tenía 10 días por delante y los cambios en los vuelos que tienen con United e Interjet son costosos.



Ante esta situación, la familia de Barrales pidió ayuda a las personas para que se solidaricen y puedan conseguir los recursos para los traslados a Colombia. Si desea donar, puede hacerlo a través de este link.



