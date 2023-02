A sus 45 años, Justiniano Salazar tomó una de las decisiones empresariales más arriesgadas de su vida: vendió todos los cultivos agrícolas a los que durante años les dedicó esfuerzo y sudor junto con sus padres y luego con sus hijos, para dedicarse a cultivar cacao.



Pasar de una tradición agrícola variada a un monocultivo era una jugada que podía hacerle perder mucho, y no solo a él, pues el peso de sus decisiones podía aplastar décadas de trabajo familiar. Pero no fue así, desde aquél 2007 lo que vino para Justiniano y sus hijos fueron ganancias que superaron sus sueños más ambiciosos.



Justiniano tomó la decisión de darlo todo por el cacao porque era el producto que mejor se vendía entre todos los que cultivaba, y la ganadería no le estaba resultando rentable. A lo que se suma el hecho de que su idea era hacer productos de exportación y el cacao era el de mejor mercado internacional.



Además, Justiniano demostró que nunca es tarde para triunfar en el mundo empresarial. Así como Chespirito creó su obra maestra El Chavo a los 44 años y el Coronel Sanders de KFC comenzó su millonario negocio a los 40, Justiniano y sus hijos crearon su marca Sagu cuando él estaba llegando a los 50.



En su finca de 45 hectáreas en San Sebastián de Mariquita, Tolima, se dedicaron a sembrar solo cacao bajo las mejores prácticas posibles.



Así como en el mundo de la carne se narra como un mito -y que efectivamente lo es- que a las vacas en la prefectura de Kobe, en Japón, dónde se produce la carne más exquisita y costosa del mundo; escuchan música clásica y las bañan en piscinas de hidromasaje, del cacao de Justiniano se rumoran muchas historias tratando de explicar su secreto para producir uno de los mejores chocolates de todo el país.



Camila verificando la calidad de las barras de chocolate de Suagu. Foto: Sabor USA

La calidad del grano era tan buena, que era apartado para el final. Esto permitía que fuesen los primeros bultos que se revisaran, logrando así una inspección y aprobación de toda la carga más rápido FACEBOOK

"Cuando mis hijos y yo llevábamos nuestra cosecha a los centros de acopio, percibíamos que los bultos de cacao que entregábamos eran separados para dejarlos al final de la carga del camión. Esto llamó mi atención, y pregunté la razón. La respuesta me impactó. La calidad del grano era tan buena, que era apartado para el final. Esto permitía que fuesen los primeros bultos que se revisaran, logrando así una inspección y aprobación de toda la carga más rápido. En ese momento descubrimos el potencial que teníamos con nuestro producto", afirma Justiniano.



Ahora, viendo el potencial del cacao, se motivó a incrementar el cultivo, especialmente con árboles de variedades criollas y especiales.



Y junto a sus hijos Juan Diego y María Camila Suárez, ambos profesionales en administración de empresas y negocio internacionales, crearon la empresa de transformación de cacao, para no solo vender materia prima, sino transformarla en productos especiales de chocolatería que llegarán a los mejores mercados del mundo. María Camila se dedica a la transformación del chocolate y desarrollo de producto, mientras su hermano, hace frente a la dirección comercial de la empresa.



Cacao de la platación de Suagu en Mariquita, Tolima. Foto: Sabor USA

"Desde los inicios nos enfocamos en hacer bien las cosas. Por ello, y a pesar de tener pocos años en el mercado, en comparación con otras grandes empresas transformadoras, nos hemos trazado como meta, tener insumos de excelente calidad, y calificar a nuestros proveedores, no solo en su materia prima, sino en sus procesos ambientales y sociales", explicó Juan Diego.



Además, empezaron a notar que el cacao que producían, precisamente por el proceso que le daban al cultivo, era muy apetecido por los clientes, y empezaron a ganar reconocimiento con él, lo que los motivó a alcanzar el pináculo de su producción y calidad, de la cual no bajarían más y sería la carta definitiva para competir a nivel internacional.



Se empeñaron en adquirir la mejor maquinaria y una excelente materia prima, proveniente de 13 zonas de Colombia: Sierra nevada de santa marta, Belén de los Andaquies, Caquetá; Santa Rosa, Sur de Bolívar; Pauna, Boyacá; Chigorodó, Antioquia; Mapiripán, Meta; Arauca, Putumayo, Antioquia, Huila, Tolima, Risaralda y Santander.



Esta dinámica genera una cadena productiva en donde se crean nuevos empleos en el campo colombiano, impactando positivamente a varias asociaciones FACEBOOK

"Buscamos agricultores que estén dispuestos a mantener una calidad, mejorar sus cultivos, recibir nuestra capacitación y orientación, manejar procesos amigables con el planeta a través de regeneración de suelos, cultivos de sombrío, y recuperación o control de las fuentes hídricas. Esta dinámica genera una cadena productiva en donde se crean nuevos empleos en el campo colombiano, impactando positivamente a varias asociaciones y por ende a las familias cacaoteras que las conforman", explicó Juan Diego.



Cabe resaltar que el modelo de negocio de Sagú, en el cual se trabaja directamente con el agricultor, evita intermediaciones innecesarias, dando como resultado una reducción de tiempos, tener mejor calidad del grano y la satisfacción del campesino, al tener un mejor pago de su producto.



El nombre de la empresa tiene dos significados. “Uno buscando los beneficios del producto, queremos resaltar que Sa-Gu representa un Saludable Gusto por el chocolate y un Suave Gusto. Hablamos de Suave por las notas y sabores agradables que resaltamos en cada uno de nuestros productos”, agrega Justiniano.



Lo que vale es la calidad

Según cifras del Departamento Agrícola de Estados Unidos (USDA), Colombia es un importante productor de cacao, ocupando el décimo lugar a nivel mundial en producción total. Actualmente, el país registra 194.500 hectáreas cultivadas en cacao, y se tiene un potencial de 2,8 millones aptas para este cultivo.

Juan Diego y María Camila Suárez, directivos y cofundadores de Suagu. Foto: Sabor USA

Pero la cantidad, en el caso de Justiniano y sus hijos, no es lo importante, lo realmente valioso es el proceso -desde el cuidado del árbol, pasando por la mejor selección de granos y el mejor tratamiento de la materia prima- y la calidad



Y es que, según el USDA, la ubicación geográfica de Colombia, sobre la línea del Ecuador, hace del país un lugar privilegiado, como pocos en el mundo, para la siembra de este cultivo, lo cual hace del cacao colombiano uno de los más apetecidos en el mundo.

Su variedad de suelos y altitudes, permite obtener cacaos con notas y aromas variadas, clasificando las exportaciones provenientes de Colombia como 95 por ciento Caco Fino o de Aroma FACEBOOK

“Su variedad de suelos y altitudes, permite obtener cacaos con notas y aromas variadas, clasificando las exportaciones provenientes de Colombia como 95 por ciento Caco Fino o de Aroma”, ha reseñado la Organización Internacional del Cacao.



Y un ejemplo de este cacao es el de Justiniano e hijos. Y sabiendo esto, pasaron de solo vender el grano como materia prima al exterior a tener su propia fábrica de chocolates.



“Tener un producto terminado, de valor agregado, con sellos de calidad y un gran empaque, incrementa un 30 por ciento nuestros ingresos. Aunado a esto, los productos que se exportan representan un margen adicional por temas cambiarios. En este mismo momento, por ejemplo, el valor del dólar nos beneficia significativamente, es por ello que las ventas a Estados Unidos son nuestro foco de mercado. Desde tiendas apasionadas por el chocolate premium colombiano hasta el consumidor final dispuesto a probar sabores diferenciales”, explican desde Sagú, y agregan que cuando vendían el cacao como materia prima dependían del precio del mercado, el cual no siempre era el esperado.



Estos son algunos de los chocolates de más alta calidad y más vendidos de Suagu en el exterior. Foto: Sabor USA

Ahora, explican, se concentran en baches especializados, haciendo productos a la medida para cada uno de sus clientes.



Actualmente, estos productos colombianos están en Europa y en varios estados de Estados Unidos, como La Florida, California, New Jersey, Maryland, Virginia y estados más lejanos como Hawái, “tanto con nuestra marca Sagu Co Chocolate como con marcas privadas, a las cuales realizamos maquilas”.



El crecimiento de Sagu ha sido exponencial. Justiniano y sus hijos pasaron de tener una decena de agricultores en sus finca de 45 hectáreas a tener en planta a más de 2 mil cacaoteros de todo el país, los cuales a su vez tienen alrededor de cuatro personas más debajo de ellos, logrando impactar directamente a más de 10 mil cultivadores de cacao en toda Colombia.



Tenemos varias presentaciones, desde 40 gramos, 60 y 80 gramos para cliente final y estas van para público final también el precio es de entre 4 y 12 dólares FACEBOOK

Y en cuanto a las ventas, Juan Diego explica que al año alcanzan el millón de unidades vendidas en el exterior.



“Tenemos varias presentaciones, desde 40 gramos, 60 y 80 gramos para cliente final y estas van para público final también el precio es de entre 4 y 12 dólares. Teniendo en cuenta que para llegar al cliente final deben ser distribuidas y comercializadas por agentes locales en el destino. También llegamos con presentación de coberturas de chocolate y productos intermedios para otros canales de venta y chocolateros en Estados Unidos”, precisa Juan Diego.



Sagu tiene más de 60 referencias de chocolates entre barras o tabletas y grageas, con rellenos de frutas liofilizadas, especies, licor, y en diferentes porcentajes de concentración de cacao, desde 50 a 100 por ciento de cacao.



“Un 30 por ciento de nuestro portafolio pertenece a referencias libres de azúcar”, agrega Juan Diego, y precisa que una parte de los productos se venden en Colombia, en supermercados como Carulla, Éxito, y a través de nuestras redes sociales Sagu Chocolate. Todo lo demás, que es más del 70 por ciento, se va al exterior.



Finalmente, Sagu está lista para su mayor venta del año. En la época de San Valentín, según sus directivos, las ventas a los Estados Unidos se incrementan hasta un 70 por ciento.



